Путин проехал на машине по Крымскому мосту — видео

Президент России Владимир Путин побывал сегодня в Крыму, где оценил Крымский мост, отремонтированный после взрыва. Глава государства поговорил со строителями, а также проехал по обновленной дороге на машине.

О том, как велось восстановление моста, Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Напомним, что движение по мосту открылось сегодня в 10.50. Масштабный ремонт конструкции потребовался после теракта, совершенного украинскими спецслужбами. Утром 8 октября на здесь взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.

Видео: пресс-служба Кремля