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Официальная хроника
5 декабря 2022  17:18

Путин проехал на машине по Крымскому мосту — видео

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Президент России Владимир Путин побывал сегодня в Крыму, где оценил Крымский мост, отремонтированный после взрыва. Глава государства поговорил со строителями, а также проехал по обновленной дороге на машине.

О том, как велось восстановление моста, Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Напомним, что движение по мосту открылось сегодня в 10.50. Масштабный ремонт конструкции потребовался после теракта, совершенного украинскими спецслужбами. Утром 8 октября на здесь взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. 

Видео: пресс-служба Кремля

#Владимир Путин #крымский мост
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