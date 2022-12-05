Путин проехал на машине по Крымскому мосту — видео
Президент России Владимир Путин побывал сегодня в Крыму, где оценил Крымский мост, отремонтированный после взрыва. Глава государства поговорил со строителями, а также проехал по обновленной дороге на машине.
О том, как велось восстановление моста, Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Напомним, что движение по мосту открылось сегодня в 10.50. Масштабный ремонт конструкции потребовался после теракта, совершенного украинскими спецслужбами. Утром 8 октября на здесь взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.
Видео: пресс-служба Кремля