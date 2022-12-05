Запущено движение автомобилей по отремонтированной части Крымского моста

На Крымском мосту запущено движение по отремонтированной правой стороне автодорожной части, которая пострадала во время инцидента в октябре. Об этом сообщает ТАСС.

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», – передает агентство.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Президент РФ Владимир Путин обвинил в совершении диверсии украинские спецслужбы и поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный мост.