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Хуснуллин о Днях культуры РТ в Москве: Между регионами налажена крепкая связь!
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от организованных в Москве Дней культуры Татарстана.
«Побывал на концерте в Московском Доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана. Отличное мероприятие!» — заметил политик.
«Такие Дни культуры Татарстана в Москве уже стали доброй традицией. Между двумя регионами налажена крепкая связь! Очень приятно, что жители республики делятся со всеми своей богатой культурой. Спасибо всем, кто принял участие, и ждем вас в следующем году!» — добавил Хуснуллин, поместив при этом событие в более широкий контекст межрегиональных связей.
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