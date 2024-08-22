news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 22 августа 2024 22:01

Хуснуллин о Днях культуры РТ в Москве: Между регионами налажена крепкая связь!

Скопировать ссылку
Хуснуллин о Днях культуры РТ в Москве: Между регионами налажена крепкая связь!
Фото: t.me/mkhusnullin/

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от организованных в Москве Дней культуры Татарстана.

Фото: t.me/mkhusnullin/

«Побывал на концерте в Московском Доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана. Отличное мероприятие!» — заметил политик.

Фото: t.me/mkhusnullin/

«Такие Дни культуры Татарстана в Москве уже стали доброй традицией. Между двумя регионами налажена крепкая связь! Очень приятно, что жители республики делятся со всеми своей богатой культурой. Спасибо всем, кто принял участие, и ждем вас в следующем году!» — добавил Хуснуллин, поместив при этом событие в более широкий контекст межрегиональных связей.

читайте также
Хуснуллин на Днях культуры РТ в Москве заявил о важности связей между регионами
#Марат Хуснуллин #дни культуры татарстана в москве
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100