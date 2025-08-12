Хуснуллин: На трассе М12 появилась музыкальная разметка

На скоростной трассе М12 «Восток» появилась музыкальная разметка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Впервые в России такую разметку нанесли в прошлом, 2024 году на трассе М11 «Нева». «Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144 километрах трассы М12 во Владимирской области – тем, кто едет из Москвы в Казань», – пояснил Хуснуллин.

В дальнейшем госкомпания «Автодор» собирается нанести музыкальную разметку на 259 километрах М12 во Владимирской области «по направлению в Москву» и на 412 километрах в Нижегородской области «в сторону Казани».

«Тут хочу отметить, что главная цель такого музыкального участка – совсем не развлечение. Разметка помогает водителям не заснуть за рулем, повышать их внимание и будет способствовать основной задаче – снижению числа ДТП», – подчеркнул вице-премьер РФ.

Видео: t.me/mkhusnullin.