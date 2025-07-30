Сергей Иванов: Благодаря трассе М12 начали развиваться туристические проекты

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В непосредственной близости от трассы М12 «Восток» в Татарстане начали активно развиваться туристические проекты. Об этом заявил «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Видим большое количество заявок на субсидии для проектов, которые можно реализовать в пределах 3, 5, 10, 50 километров от трассы М12. Это и создание новых модульных номеров, и приобретение дополнительного оборудования. То есть для улучшения туристической инфраструктуры», – рассказал он.

Иванов отметил, что открытие скоростной автомагистрали оказало «революционное влияние на доступность Татарстана, особенно для путешествующих на автомобилях».

«Дорога позволяет жителям Москвы и Московской области, северо-западных регионов, а также регионов центральной России добираться до Татарстана на несколько часов быстрее, чем раньше», – подчеркнул он.

Председатель Госкомитета по туризму заметил, что после открытия трассы количество автотуристов увеличилось в несколько раз.

«Сейчас мы видим на улицах Казани автомобили из регионов, которые раньше не приезжали в Татарстан. И количество таких туристов оценивается уже десятками тысяч», – констатировал он.

Иванов уточнил, что за прошлый год количество туристов, приехавших в республику на автомобиле, превысило 100 тысяч. Он добавил, что строительство еще одной платной трассы, Алексеевское – Альметьевск, повысило туристическую доступность и привлекательность юго-западных и южных районов Татарстана.

«Уверен, что количество путешественников, перемещающихся по республике из Набережных Челнов, Нижнекамска, будет расти. Это увеличение увидят и все наши туристические центры – Биляр, Бакирово, Альметьевск, Бугульминский и Чистопольский районы», – заключил председатель Госкомитета РТ по туризму.