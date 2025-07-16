Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Об этом сообщается в Телеграм-канале Правительства России.

Этот этап завершает крупный проект транспортного коридора «Запад – Восток», который соединяет Санкт-Петербург и Челябинск скоростной магистралью длиной 2,5 тыс. км.

Проект реализуется в рамках шестилетней программы строительства 50 обходов населённых пунктов, утверждённой Президентом России Владимиром Путиным. В зоне протяжения трассы расположено 14 регионов, населенных 63 млн человек. Теперь дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 км короче.

Строительные работы продолжаются в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Также в рамках программы модернизирована трасса М-7, а в ближайшие годы планируется привести в нормативное состояние все подъезды к региональным дорогам.

Трасса М-12 станет одной из главных магистралей России, по которой жители смогут добираться с комфортом в любую точку страны.