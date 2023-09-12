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Хуснуллин: На М12 пока не планируют повышать разрешенную скорость до 130 км в час
Разрешенную максимальную скорость на скоростной магистрали М12 «Восток» повышать до 130 км в час пока не планируют. Об этом в кулуарах VIII Восточного экономического форума журналистам рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Давайте 110 [км в час] раскатаем, потом посмотрим на 130», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». 8 августа состоялась стыковка моста на трассе – в церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На днях, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и подчеркнул, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются.
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