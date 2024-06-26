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Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 достигло 12 миллионов
Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года достигло 12 млн. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канеле.
Заместитель Председателя Правительства страны отметил, что разговор об этом зашел на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. «<...> обсуждали большую роль дорог в развитии регионов. <...> Как раз подсчитали, что за полгода между Москвой и Казанью автомобилисты проехали более 12 млн раз», — пояснил он.
«Число поездок подтверждает, что маршрут востребован. Кроме того, неплохо развиваются территории в зоне притяжения трассы. Комплексного эффекта достичь точно удалось — что очень радует», — подчеркнул при этом Марат Хуснуллин.
Вице-премьер также назвал построенный госкомпанией «Автодор» за три года участок трассы длиной 810 километров «большим достижением и хорошим примером высокого результата в дорожном строительстве» и напомнил о ведущихся сейчас работах по продлению магистрали до Екатеринбурга (ранее «Татар-информ» сообщал, что на это в 2024 году выделят из ФНБ 77 млрд рублей).
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