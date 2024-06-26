Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 достигло 12 миллионов

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Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года достигло 12 млн. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канеле.

Заместитель Председателя Правительства страны отметил, что разговор об этом зашел на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. «<...> обсуждали большую роль дорог в развитии регионов. <...> Как раз подсчитали, что за полгода между Москвой и Казанью автомобилисты проехали более 12 млн раз», — пояснил он.

«Число поездок подтверждает, что маршрут востребован. Кроме того, неплохо развиваются территории в зоне притяжения трассы. Комплексного эффекта достичь точно удалось — что очень радует», — подчеркнул при этом Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также назвал построенный госкомпанией «Автодор» за три года участок трассы длиной 810 километров «большим достижением и хорошим примером высокого результата в дорожном строительстве» и напомнил о ведущихся сейчас работах по продлению магистрали до Екатеринбурга (ранее «Татар-информ» сообщал, что на это в 2024 году выделят из ФНБ 77 млрд рублей).

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».