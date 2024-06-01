Количество поездок по трассе М12 превысило десять миллионов

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Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года превысило 10 млн. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Отметку преодолели менее чем за полгода со дня открытия движения по всему участку между Москвой и Казанью», — подчеркнули в компании.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что за майские праздники автомобилисты воспользовались трассой М12 более одного миллиона раз.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».