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Количество поездок по трассе М12 превысило десять миллионов
Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года превысило 10 млн. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Отметку преодолели менее чем за полгода со дня открытия движения по всему участку между Москвой и Казанью», — подчеркнули в компании.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что за майские праздники автомобилисты воспользовались трассой М12 более одного миллиона раз.
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