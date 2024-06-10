В этом году из ФНБ на продление М12 до Екатеринбурга выделят 77 млрд рублей

Трасса М12

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В этом году Правительство России собирается направить на продление платной трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга 77 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, пишет газета «Ведомости».

Средства на строительство выделят через госкомпанию «Автодор». В рамках проекта возводится один новый участок дороги протяженностью 275 километров от города Дюртюли в Башкортостане до поселка Ачит в Свердловской области.

Остальная часть трассы пройдет по имеющейся дорожной сети, которую частично реконструируют. Эта работа должна быть завершена в текущем 2024 году.

Кроме того, по словам Торосова, 284 млрд рублей из ФНБ потратят на расширение производства воздушных судов. Получателем средств станет госкорпорация «Ростех», которая выпустит облигации на 15 лет под льготную ставку 1,5% годовых (данный заем составит лишь 29% от общего объема финансирования программы авиастроения).

Всего же Правительство России предполагает выделить в 2024 году из Фонда национального благосостояния более 1 трлн рублей.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».