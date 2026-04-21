Общество 21 апреля 2026 11:19

Хуснуллин: Именно представители муниципалитетов разговаривают с людьми на местах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

«Именно муниципальное сообщество на местах разговаривает с людьми и решает насущные проблемы – где отремонтировать дорогу, куда провести воду, как благоустроить двор. И это напрямую влияет на качество жизни в городах и поселках», – написал заместитель Председателя Правительства России в своем блоге в MAX.

По словам Хуснуллина, налаживать такую работу эффективно помогает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. За это он отдельно поблагодарил эту организацию.

Вице-премьер напомнил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стоят масштабные задачи. «И эти планы в конечном итоге реализуются именно на местах, силами органов местного самоуправления. Спасибо за ваш нелегкий, но очень важный труд!» – подчеркнул он.

«Желаю вам здоровья, энергии и профессиональных успехов. Пусть ваша работа всегда получает благодарность от жителей. С праздником!» – заключил Марат Хуснуллин.

Видео: max.ru/mkhusnullin.

