Экзам Губайдуллин: «Сегодня муниципалитеты – это реальные центры принятия решений»

Сегодня отмечается День местного самоуправления в России. О том, как менялась роль муниципалитетов, какие задачи они решают сегодня и с какими вызовами сталкиваются, в интервью «Татар-информу» рассказал председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.





Экзам Губайдуллин: «Серьезно изменилась роль муниципальной власти, глав муниципалитетов в условиях специальной военной операции. Сегодня главы стали настоящими командирами тыла»

Фото: предоставлено пресс-службой Совета МО РТ

«Мы всегда чувствовали мощную поддержку руководства республики»

– Экзам Саматович, в начале этого года исполнилось 20 лет с начала работы системы местного самоуправления. Какой путь прошла за это время местная власть? Как, на ваш взгляд, изменилась работа муниципалитетов?

– Двадцать лет назад мы начинали муниципальную реформу с чистого листа. Учиться было не у кого – аналогичного опыта в стране не было. Нужно было находить свой путь развития. Но нам было несравненно легче, поскольку мы сохранили существующие 999 сельских, городских и районных Советов. Это позволило строить работу муниципалитетов плавно и динамично. Помогло и то, что мы сберегли профессиональные кадры. И, конечно, мы всегда чувствовали мощную поддержку руководства республики: первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова. Благодаря этому все эти годы мы работаем как единая команда, совместно развивая города, районы, сельские поселения.

Сегодня муниципалитеты – это уже реальные центры принятия решений, от которых зависит повседневная жизнь людей. А в начале пути мы думали в первую очередь о том, как выстроить систему: распределить полномочия, наладить бюджетирование. Постепенно сформировались прочная нормативная база, серьезный управленческий опыт, была создана качественная инфраструктура в городах и селах, укрепилась материально‑техническая база местных органов власти. Сегодня главы муниципальных образований сами создают проекты, находят возможности для привлечения дополнительных инвестиций, выстраивают диалог с жителями.

И, конечно, нужно сказать, что серьезно изменилась роль муниципальной власти, глав муниципалитетов в условиях специальной военной операции. Сегодня главы стали настоящими командирами тыла. Они лично выезжают к нашим ребятам, везут снаряжение, технику, гуманитарную помощь. Знают потребности бойцов из первых рук. Семьи воинов находятся под постоянной опекой глав и органов местного самоуправления. В селах люди плетут сети, делают окопные свечи, готовят домашнюю еду для наших бойцов. Большой вклад в эту работу вносят депутаты, предприниматели, фермеры.

«Наш Совет – крупнейший в России: он объединяет 956 муниципальных образований, от сельских поселений до городских округов» Фото: предоставлено пресс-службой Совета МО РТ

«Программа самообложения граждан превращает один рубль в пять рублей реальных изменений»

– Какова роль Совета муниципальных образований РТ в решении задач развития местного самоуправления?

– Наш Совет – крупнейший в России: он объединяет 956 муниципальных образований, от сельских поселений до городских округов. Наша ключевая задача – выстраивать системное взаимодействие между местной властью и республиканскими органами, координировать работу муниципалитетов, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения.

Прежде всего, мы выражаем позицию муниципалитетов. Когда готовятся новые законы или программы, именно через Совет муниципалитеты могут донести свою позицию до руководства республики, до министерств и ведомств. Мы участвуем в обсуждении проектов нормативных актов, методик распределения финансовой поддержки, программ развития – чтобы голос местных властей был услышан и учтены реальные потребности территорий. Мы также оказываем методическую и информационную поддержку: консультируем по сложным вопросам, помогаем разобраться в новых нормах, организуем обучение для муниципальных служащих.

Важное направление работы Совета – укрепление материально-технической базы муниципалитетов. В республике приняты программы, направленные на поддержку муниципалитетов. Это в первую очередь программа самообложения граждан. Она дает не только дополнительное финансирование, но и возможность самим жителям участвовать в развитии своей территории. Один рубль превращается в пять рублей реальных изменений: ремонт дорог, водопроводов, освещения, благоустройство территорий проживания. Возникает тот самый эффект соуправления, к которому мы шли. Огромную роль здесь играют главы поселений – они объясняют, показывают людям примеры реализованных проектов.

Параллельно действуют и другие важные программы – строительство и капитальный ремонт зданий сельских исполкомов, проводится ежегодный конкурс «Лучшее сельское поселение РТ», муниципалитеты обеспечиваются служебными автомобилями. Для сельского главы хорошая машина – это рабочий инструмент. Транспорт позволяет доехать до дальней деревни, проконтролировать работу на местах, быть на связи с жителями в любой ситуации.

– Как вы оцениваете изменения, происходящие сегодня в муниципалитетах республики? Какие программы реализуются на их территориях?

– Благодаря национальным проектам, федеральным и республиканским программам облик городов и районов, сельских поселений с каждым годом качественно меняется. Мы все видим эти изменения, они наглядны.

Сегодня в республике действует около 50 программ, и они охватывают абсолютно все муниципалитеты. Только за последние пять лет в Татарстане построили и отремонтировали более 22 тысяч социальных объектов. Это школы, дома культуры, спортивные объекты. Особо отмечу программы «Наш двор» и «Развитие общественных пространств». В республике благоустроено почти 6 тысяч дворов, построено 450 парков, скверов, набережных. Во дворах появляются спортивные и детские площадки, они превращаются в центры активного отдыха. И что важно – меняется отношение людей к месту, где они живут, к своей малой родине.

Практика показывает, что программы рождаются исходя из потребностей территорий. В результате люди получают то, что им действительно нужно в повседневной жизни.

«Есть и проблемы, о которых нужно сказать. Главная – отток молодежи из села. Эта проблема характерна для всех регионов страны, не только для Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главная проблема – отток молодежи из села»

– Как вы оцениваете кадровый потенциал работников местной власти? С какими проблемами им приходится сталкиваться в ходе практической работы?

– Тут есть и сильные стороны, и направления, по которым еще нужно много работать. С одной стороны, у нас немало опытных специалистов, которые долго работают на местах, глубоко знают специфику своих территорий, держат руку на пульсе проблем, наладили хороший диалог с жителями. Благодаря им сохраняется преемственность в принимаемых решениях и реализации проектов развития территорий, стабильная работа местной власти.

Конечно, есть и проблемы, о которых нужно сказать. Главная – отток молодежи из села. Это проблема характерна для всех регионов страны, не только для Татарстана. Поэтому есть потребность в молодых кадрах, в специалистах в области информационных технологий, градостроительства, опытных юристах.

В то же время многое делается для того, чтобы создать привлекательные условия для работы муниципалов. Ежегодно на базе КФУ главы поселений проходят повышение квалификации, в сельской местности действуют программы материальной поддержки молодых специалистов.

Впервые в истории страны в России учреждено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». В республике лучшие муниципалы награждаются также медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».

Тема повышения престижа муниципальной службы всегда находится в повестке и, конечно, требует последовательной, продуманной работы.

«Глава поселения – это человек, который всегда рядом с людьми: от рождения и до проводов в последний путь. Он самый близкий к жителям представитель власти» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Глава поселения – человек, который всегда рядом с людьми»

– Главы сельских поселений ежедневно взаимодействуют с жителями и первыми сталкиваются с их проблемами. Какие вопросы сегодня наиболее актуальны для них? Какими полномочиями они располагают, чтобы эти проблемы решать?

– Глава поселения – это человек, который всегда рядом с людьми: от рождения и до проводов в последний путь. Он самый близкий к жителям представитель власти. В зону его ответственности входит очень многое: и развитие экономики на данной территории, и выполнение нацпроектов, и работа инфраструктуры. Вопросов, с которыми приходят люди, огромное множество: вывоз мусора, ремонт теплотрасс и водопроводов, дороги и мосты внутри поселений, благоустройство.

У глав поселений сегодня 21 полномочие, и не все из них в полной мере обеспечены финансами. Но ситуация меняется. Нужно сказать, что в последние годы все муниципальные образования принимают сбалансированные бездефицитные бюджеты – расходы полностью обеспечены доходами.

Что сегодня волнует глав сильнее всего? Работа общественного транспорта, особенно в отдаленных населенных пунктах, остро стоят вопросы водоснабжения и строительства межпоселенческих дорог. Понятно, что все разом не решить, но мы постоянно держим эти темы в поле внимания.

Конечно, все волнующие людей вопросы одномоментно не решить. Но последние годы показывают, что при грамотной системной работе все эти вопросы поочередно решаются и теряют остроту. Опыт Татарстана – наглядный и очень хороший пример такой работы.

– Что вы хотели бы пожелать нашим муниципалам в День местного самоуправления?

– От имени Совета муниципальных образований и от себя лично поздравляю всех работников и активистов местного самоуправления с нашим праздником! Желаю коллегам крепкого здоровья, семейного тепла и счастья, плодотворной работы во благо людей!