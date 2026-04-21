Рустам Минниханов: «Наша республика сильна своими муниципалитетами»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников органов местного самоуправления – как действующих, так и ветеранов – с профессиональным праздником.

«Наша республика сильна своими муниципалитетами. Эффективное местное самоуправление – залог гармоничного развития Татарстана», – написал Раис РТ в своем блоге в MAX, разместив также короткое поздравительное видео.

«Хөрмәтле җирле үзидарә хезмәткәрләре, эшегезгә тугрылыклы булуыгыз, җаваплылыгыгыз һәм ихлас күңелдән Татарстанны тагын да уңайлырак һәм чәчәк атучы итәргә омтылуыгыз өчен рәхмәт. Ныклы сәламәтлек, уңышлар һәм республикабыз хакына яңа казанышлар телим! (в переводе – „Уважаемые работники местного самоуправления, спасибо вам за преданность делу, ответственность и искреннее стремление сделать Татарстан более комфортным и процветающим. Желаю крепкого здоровья, успехов и новых достижений во благо нашей республики!“)» – добавил Рустам Минниханов на татарском.

День местного самоуправления отмечается в России с 2013 года, указ о его учреждении Президент РФ Владимир Путин подписал 10 июня 2012-го. Датой праздника 21 апреля было выбрано потому, что это (по старому стилю) день, в котором в 1785 году императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам. Этим документом были определены новые выборные городские учреждения, причем круг избирателей несколько увеличился.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.