Хуснуллин: «Если 13 трлн рублей потратим на некачественные дороги, то грош нам всем цена»

Сколько километров дорог будет построено в России за пять лет, когда проедут первые машины по трассе М12 Москва – Казань и почему дорожные фонды регионов подобны священной корове, обсуждали на форуме «Дорога-2022» в Казани.

В рамках форума «Дорога-2022» прошло пленарное заседание, посвященное устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 5 лет в России на дорожную программу направят 13 трлн рублей

Форум «Дорога-2022» традиционно проходит перед Днем работника дорожного хозяйства, который будет отмечаться завтра. Накануне поздно вечером в рамках форума прошло пленарное заседание, посвященное устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь по видеосвязи к участникам заседания, отметил, что крупнейшее отраслевое мероприятие не случайно проводится в Казани. Ведь через столицу Татарстана планируется проложить стратегический транспортный маршрут из Европы в Западный Китай. Он напомнил, что старт строительству трассы М12 был тоже дан здесь два года назад.

«Правительство оказывает необходимую поддержку, чтобы работы велись опережающими темпами, в том числе и при возведении самого длинного моста на трассе – через Волгу. Сегодня открываем второй участок М12 во Владимирской области протяженностью около 30 км. (…) До конца года планируется запустить движение уже более чем на 100 км этой новой современной дороги», – сказал премьер, добавив, что в условиях санкций такие дороги приобретают стратегический характер.

Также Мишустин напомнил, что летом Правительство приняло программный документ – пятилетний план дорожной деятельности. Он включает несколько сотен мероприятий, а общий объем финансирования превышает 13 трлн рублей. Это в целом позволит обновить более 100 тыс. км дорог. Он призвал субъекты РФ в ближайшее время завершить подготовку региональных пятилетних планов дорожного строительства.

Михаил Мишустин: «Правительство оказывает необходимую поддержку, чтобы работы велись опережающими темпами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря системной поддержке Президента и слаженной работе в прошлом году дорожное строительство достигло исторических результатов. На российских трассах было уложено более 160 млн квадратных метров нового покрытия. В текущем году перед отраслью поставлена задача повторить, а по возможности и увеличить эти объемы», – сказал Мишустин.

Строительство дорог на опережение должно стать традицией

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал на сессии, что сейчас дорожные работы идут хорошими темпами. Он обратил внимание на то, что накануне было открыто движение на нескольких объектах, строительство которых завершилось со значительным опережением сроков. В том числе Хуснуллин открыл подъездную дорогу к аэропорту Казани и дорогу по улице Осиновская к жилому комплексу «Салават Купере».

«Это прекрасная тенденция. Необходимо ее придерживаться. Подобный результат должен стать традицией для дорожной отрасли. В этом зале много дорожников, которые всю жизнь посвятили этой работе. Много руководителей, которые этим занимаются еще и со времен Советского Союза, помнят: у нас всегда, к сожалению, была такая ситуация, что мы редко укладывались в намеченные сроки по многим объектам, причем происходило это как по объективным причинам, так и по субъективным. Последние годы у нас сложилась хорошая тенденция – строить с опережением. И сегодня те объекты, которые открыли, они все построены с опережением. Это благодаря системной работе, профессионализму и своевременному и даже опережающему финансированию», – подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» – один из самых узнаваемых и поддерживаемых населением. «Это говорит о том, что мы с вами, коллеги, на правильном пути. Люди видят дороги, видят, что стало лучше, но при этом я хочу сказать, что, конечно, у нас в стране еще огромное количество плохих дорог, которые надо ремонтировать и строить новые», – заметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин: «Коллеги, давайте за эти 13 трлн приведем в стране дороги в порядок!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он посетовал на то, что раньше основной проблемой было отсутствие плана финансирования. «Нам то давали деньги, то забирали, то обещали дать и не давали, то у нас происходили какие-то внешние факторы. И получалось, что мы строили на те деньги, которые у нас были, и то, что у нас получалось», – сказал Хуснуллин.

В итоге родилась 5-летняя дорожная программа, где зафиксирован каждый объект. «Продукт был в прямом смысле вымученный всеми. Но мы более-менее постарались его сбалансировать. Сказать, что он идеальный, – нет, он не идеальный, много вопросов, которые надо еще дорабатывать, но суммарно мы имеем программу, которая состоит из 5,1 трлн рублей федерального бюджета, около 7,5 трлн рублей региональных бюджетов, около 400 млрд рублей получили из ФНБ», – сообщил вице-премьер.

Хуснуллин заявил, что были попытки секвестрировать бюджет, но решением Президента России Владимира Путина 5-летняя программа сохранилась практически в полном объеме. В итоге будет построено и реконструировано более 3,7 тыс. километров дорог, расширено до четырех полос свыше 3 тыс. километров дорог, отремонтировано 100 тыс. километров. Регионы сейчас формируют свои дорожные программы на 5 лет, и до 1 декабря работа над ними должна быть завершена.

В четырех новых регионах России отремонтируют 500 км дорог

Хуснуллин считает, что при этом нужно выстроить систему контроля качества. «Это важнейший вопрос сегодня. Потому что если мы 13 трлн [рублей] потратим на некачественные дороги и потом они все развалятся, то тогда грош нам всем цена», – заявил вице-премьер. Также должны быть контроль за ценообразованием и подготовкой кадров.

«Коллеги, давайте за эти 13 трлн приведем в стране дороги в порядок! Приведем и будем их дальше поддерживать. Это ключевая задача», – провозгласил вице-премьер.

Вячеслав Петушенко сообщил, что проехать по скоростной автомагистрали М12 Москва – Казань можно будет уже к концу следующего года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он привел пример из разряда «когда хотим, мы можем» - строительство трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург. Сегодня был открыт очередной ее участок во Владимирской области. И вновь сказал то, что неоднократно повторял ранее: никогда за 3 года в стране 830 км дорог первой категории не строилось. Дорога войдет в транснациональную магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью более 12 тыс. километров. Позже председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что проехать по скоростной автомагистрали М12 Москва – Казань можно будет уже к концу следующего года.

Дорожники с лета приступили к восстановлению дорог на Донбассе. «Зашли туда, когда еще когда боевые действия шли. Мы уже видим, что более 500 км дорог будет отремонтировано [до конца этого года на территории четырех новых субъектов России], и жители новых территорий это ощущают», – сказал Хуснуллин, вызвав аплодисменты зала.

«Давайте похлопаем тем подрядчикам, которые не побоялись туда зайти, – поддержал Хуснуллин, хлопая в ладоши. – Мы действительно наладили шефскую помощь, в том числе по дорогам. 63 региона зашли как “шефы”, зашли и продолжают работать на своей территории, и мы видим сегодня, что жизнь там начинает становиться лучше и восстанавливается экономика».

Татарстан готов поделиться опытом создания региональной опорной сети дорог

Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что выставка «Дорога» стала первой, которая прошла на только отстроенном «Казань Экспо» в 2018 году. И выразил готовность проводить здесь форум каждый год.

Руководитель республики напомнил, что в Татарстане строится не только М12, но и участок трассы М7 с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов – часть дороги от Казани до Екатеринбурга. Также для соединения двух федеральных трасс – М7 и М5 – ведется строительство автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск в рамках трассы Шали – Бавлы – первый в республике проект государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Рустам Минниханов: «Мы готовы поделиться своим опытом по формированию региональной опорной сети» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новые магистрали войдут в состав опорной сети Российской Федерации, которые соединяют центры экономического роста и столицы субъектов страны, обеспечивают бесшовный логистический поток. Сейчас в Татарстане протяженность дорог федеральной опорной сети уже превышает 2,6 тыс. километров», – отметил Минниханов.

Президент добавил, что в Татарстане сформирована региональная опорная сеть. В нее вошли трассы, которые соединяют районные центры друг с другом и со столицей республики; дороги к крупным промышленным, сельскохозяйственным и туристическим объектам; а также магистрали между Татарстаном и соседними регионами.

«Мы готовы поделиться своим опытом по формированию региональной опорной сети», – обратился к участникам заседания Президент Татарстана. При всем этом в республике большое внимание уделяется дорогам местного значения и дорожно-уличной сети населенных пунктов, а также в сельской местности.

Президент РТ поблагодарил Правительство России за инфраструктурное меню. Он подчеркнул, что на оперативном штабе под руководством Хуснуллина каждый регион мог защитить свои проекты.

Татарстан, в частности, защитил три новые вылетные трассы в Казанской агломерации и продолжение строительства Большого Казанского кольца. На эти проекты республика получит федеральное финансирование. Сами проекты должны снизить напряженность движения на выездах из Казани, а также помогут развитию жилищного строительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь попросил разрешить использовать средства региональных дорожных фондов для покупки техники.

«Нельзя деньги с дорожных фондов тратить никуда, кроме дорог. Регионы, у которых денег не хватает сегодня, захотят технику закупить — непонятно, где и по какой цене, и купят 10 единиц техники, которой ни одной дороги не починят. Дорожный фонд — это „священная корова“, которую трогать не надо, все остальное — это творчество регионов, чтобы деньги на технику находить», — сказал Хуснуллин, отметив, что это принципиальная позиция.

Алексей Цыденов попросил разрешить использовать средства региональных дорожных фондов для покупки техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нет ни одного дня, чтобы я с Председателем Правительства не обсуждал вопрос стройки»

Марат Хуснуллин в заключение отметил, что отрасли оказываются значительные меры господдержки, в том числе и Президентом России. «Он верит в дорожников. И, кстати, я хочу сказать, я достаточно часто общаюсь с Президентом, когда [речь] касается вопросов дорожного строительства, знаете, как он радуется? Каждое открытие дороги он так радуется, [или] когда что-то начали строить. Он в курсе всех событий», – сказал вице-премьер.

Он считает, что залог успеха – в работе слаженной команды. «Нет ни одного дня, чтобы я с Председателем Правительства не обсуждал вопрос стройки. Ни одного дня нет. Я каждый день либо по телефону, либо лично, либо по смс. Вот даже сейчас я сижу, эсэмэску Председателю Правительства пишу: как идет, что. Это тоже дорогого стоит, когда Правительство, Председатель, все настроены [на решение задач]», – поделился вице-премьер.

Хуснуллин затронул тему изменений в законодательстве для стройки подчеркнув, что в этой сфере за 3 года было сокращено 600 согласований. Борец со «снипами и хрипами» сорвал повторные аплодисменты и подкрепил тезис: «Вот от таких маленьких, – продемонстрировал Хуснуллин масштаб обязательных требований к стройпроектам, сложив большой и указательные пальцы правой руки, – заканчивая гигантскими. Если бы мы эту работу не сделали, мы бы на М12 только сейчас вышли бы на работу. Мы бы только сейчас проект планировки утвердили. А мы ее уже заканчиваем».