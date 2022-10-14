«Едем и наслаждаемся»: как изменилась дорога до аэропорта Казани

Дорогу, ведущую в аэропорт Казани, сегодня официально открыли в ходе Международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022». Подъезд к воздушной гавани построили с опережением графика, он стал шире и безопаснее. Подробнее – в материале «Татар-информа».

«Как только мы выставочный комплекс [«Казань Экспо»] сделали, дорога стала напряженной, здесь всегда были пробки. Мы сегодня открыли эту трассу, едем и наслаждаемся этой дорогой», – отметил на церемонии открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что сегодня также открыто движение по улице Осиновской в Казани – к жилому комплексу «Салават Купере». «Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось», – заметил руководитель республики.

По его словам, это возможно благодаря дорожникам, которые выполняют все задачи, поставленные руководством страны и региона. «Самое главное – это улучшает качество жизни. Люди видят, и это самое главное – каждый человек видит, что это улучшает качество жизни населения нашей страны», – заявил Минниханов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что сегодня открываются объекты «вроде бы небольшие» по километражу, но очень важные. Он обратил внимание на то, что подъезд к аэропорту дает развитие для всей аэропортовой зоны, получился системный комплексный подход. «Здесь и выставочный центр, здесь и жилые дома, здесь и аэропорт», – отметил вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров, а за прошлый год – уже 3,8 млн, и в этом году должно быть 3,8 млн, несмотря на все сложности. «И, конечно, без такой дороги аэропорт дальше развиваться и работать не может», – подчеркнул вице-премьер.

Дорогу протяженностью 6,4 километра расширили до четырех полос движения. Раньше она была двухполосной. «Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность подъездной дороги к международному аэропорту Казани и повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Росавтодора.

Заезд на аэропортовскую дорогу будет по новому путепроводу. Его построили на 20-м километре автодороги Казань – Оренбург, где интенсивность движения составляет более 22 тыс. автомобилей в сутки. Протяженность путепровода – 71,3 метра. Его построили рядом с существовавшей транспортной развязкой. В итоге получился «полуклевер», который украсили национальным орнаментом.

Во время реконструкции автодороги к аэропорту Казани рабочие построили два подземных пешеходных перехода. Один из них появился между селами Большие и Малые Кабаны, а второй – в районе выставочного центра «Казань Экспо». Длина каждого перехода – 49 метров, ширина – 3 метра, а высота – 2,3 метра. Стоит отметить, что пешеходные переходы с тактильной плиткой приспособлены для передвижения маломобильных граждан.

Далее – ближе к аэропорту – строители возвели разворотную эстакаду длиной 244,5 метра. Раньше здесь было наземное кольцо, на котором разъезжались автомобили. По новому искусственному сооружению автомобилисты смогут легко и безопасность выехать, например, на Международный выставочный комплекс «Казань Экспо».

Для безопасного движения специалисты установили дорожные знаки и указатели, светофоры и светильники, нанесли разметку. Рабочие также обустроили павильоны на остановках общественного транспорта.

«Появились разворотные петли. Для безопасности дорожного движения мы устроили барьерные ограждения по обеим сторонам, включая разделительную полосу. За время строительства смонтировали новые водопропускные трубы. На данной дороге еще есть проезд для сельскохозяйственной техники. Он находится отдельно в районе сел Малые и Большие Кабаны, после пешеходного перехода», – поделился мастер «Алексеевскдорстроя» Дмитрий Мингадеев.

С учетом того, что дорога стала четырехполосной, в аэропорту Казани дополнительно установили еще три терминала для пропуска на парковку. Обновленное парковочное оборудование было запущено в тестовом режиме в августе. Таким образом, число въездов и выездов с парковки возросло в два раза – работает шесть шлагбаумов на выезд и шесть на въезд.

«Благодаря реконструкции и расширению подъезда к аэропорту, а также двукратному увеличению числа шлагбаумов на въезд и выезд с территории привокзальной площади, существенно возросла транспортная доступность», – подчеркнул руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

По его словам, объем пассажирских перевозок аэропорта в настоящее время находится на высоком уровне, по сравнению с прошлым годом он вырос на 1%. «Вместе с числом пассажиров закономерно возрастает и нагрузка на автодорожную сеть как на подъездных магистралях, так и непосредственно вблизи аэропорта», – заметил Гатауллин.

Масштабная реконструкция подъезда к аэропорту столицы Татарстана от трассы Р239 Казань – Оренбург началась в октябре 2020 года. По контракту объект планировалось ввести в 2023 году. «Все работы на участке выполнены за два года в полном объеме», – сообщил Мингадеев.

О том, что строительство ведется с опережением графика и дорога может открыться уже в этом году, сообщал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»