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Транспорт
14 октября 2022  18:08
Александр Хевронин

К концу года в четырех новых регионах РФ отремонтируют свыше 500 км дорог

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До конца 2022 года в четырех новых регионах Российской Федерации отремонтируют свыше 500 км дорог. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра России Марат Хуснуллин на пленарном заседании по устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ.

«Мы занимаемся сейчас четырьмя новыми регионами, причем начали еще в начале лета, и в этом году мы уже видим, что более 500 км дорог будет построено до конца этого и жители новых территорий это ощущают», – заявил Хуснуллин.  

Из презентационных материалов вице-премьера следовало, что помимо самих дорог в этом году запланировано капитально отремонтировать 17 мостовых сооружений. Кроме того, с 2023 по 2025 год в этих регионах построят почти 2,7 тыс. км дорог и капитально отремонтируют 56 мостовых сооружений.

#Марат Хуснуллин #регионы РФ #ремонт дорог
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