К концу года в четырех новых регионах РФ отремонтируют свыше 500 км дорог

До конца 2022 года в четырех новых регионах Российской Федерации отремонтируют свыше 500 км дорог. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра России Марат Хуснуллин на пленарном заседании по устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ.

«Мы занимаемся сейчас четырьмя новыми регионами, причем начали еще в начале лета, и в этом году мы уже видим, что более 500 км дорог будет построено до конца этого и жители новых территорий это ощущают», – заявил Хуснуллин.

Из презентационных материалов вице-премьера следовало, что помимо самих дорог в этом году запланировано капитально отремонтировать 17 мостовых сооружений. Кроме того, с 2023 по 2025 год в этих регионах построят почти 2,7 тыс. км дорог и капитально отремонтируют 56 мостовых сооружений.