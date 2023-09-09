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Хуснуллин: Движение по поврежденной части Крымского моста запустят 15 сентября
Движение по автомобильной части Крымского моста, разрушенной в результате украинской атаки в июле, предполагается возобновить 15 сентября. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — пояснил чиновник.
По словам вице-премьера, теперь остается положить на этом пролете асфальт, установить освещение, нанести разметку.
Накануне, 8 сентября, Хуснуллин оценивал сроки запуска движения по поврежденной части Крымского моста в семь — десять дней.
Upd. (21.35): Крымский мост был поврежден 17 июля в результате атаки двух морских дронов. В результате этого удара погибли два человека. С тех пор украинская сторона еще несколько раз пыталась атаковать мост с помощью надводных дронов.
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