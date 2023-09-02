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Минобороны России сообщило об отражении еще двух атак на Крымский мост
Сегодня ночью украинская сторона предприняла еще две попытки атаковать Крымский мост с помощью морских беспилотников, обе попытки были отражены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Первый «полупогружный безэкипажный катер» попытался атаковать мост около 2.10 по Москве, второй — около 2.20. Оба дрона были уничтожены, рассказали в военном ведомстве.
До этого, примерно в 23.15 1 сентября, ВСУ уже пытались атаковать мост с помощью надводного беспилотника, но он также был уничтожен, о чем сообщал «Татар-информ».
Upd. (9.39): Ранее, в июле, Украина уже применяла два морских дрона для нанесения удара по Крымскому мосту.
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