Хуснуллин: Движение по Крымскому мосту запустят в течение 10 дней

Для запуска движения по Крымскому мосту потребуется еще 7–10 дней, рассказал после церемония открытия участка трассы М12 вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Во-первых, новый пролет поставлен в отметной точке, он уже полностью смонтирован. То есть мост уже есть по факту», — цитирует его ТАСС.

По словам зампреда Правительства, рабочим осталось уложить асфальт, завершить монтаж освещения и другие работы. После этого движение по участку моста будет открыто.

Когда завершится ремонт поврежденной части, добавил Хуснуллин, работы перейдут на действующий отрезок.

Крымский мост был поврежден 17 июля, когда его атаковали два украинских беспилотника. Жертвами теракта стали двое взрослых, а их ребенок получил ранения.

Напомним, что сегодня для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.