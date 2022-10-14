Хуснуллин: «Без такой дороги аэропорт Казани дальше развиваться и работать не может»

При развитии аэропорта «Казань» применен комплексный подход, отметил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на официальной церемонии открытия обновленной дороги к воздушной гавани.

Он подчеркнул, что подъезд к аэропорту дает развитие всей аэропортовой зоны, сделан системный подход к проекту. «Здесь и выставочный центр, здесь и жилые дома, здесь и сам аэропорт», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что когда-то аэропорт Казани перевозил меньше 1 млн пассажиров, а за прошлый год – 3,8 млн человек, столько же планируется и в текущем году, несмотря на все сложности. «И, конечно, без такой дороги аэропорт дальше развиваться и работать не может», – подчеркнул вице-премьер.

Также сегодня было официально открыто движение по дороге на улице Осиновская после реконструкции.

Хуснуллин напомнил, что 10 лет назад здесь началось строительство крупных жилых микрорайонов из-за чего на Осиновской постоянно были огромные пробки.

«Когда-то, 10-12 лет назад там началось строительство больших жилых районов. Это выход Казани в сторону севера, в сторону Марийки и, конечно, там всегда были большие пробки, и необходимость расширять дорогу назрела давно», - отметил вице-премьер.

В целом он отметил, что сегодня открываются «вроде бы небольшие, по километражу, но очень важные» дороги.

Подробнее о новой дороге в аэропорт в материале «Едем и наслаждаемся»: как изменилась дорога до аэропорта Казани», о дороге к «Салават Купере» – «Масштабный объем работ»: в Казани расширили дорогу на «Салават Купере».