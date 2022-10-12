«Масштабный объем работ»: в Казани расширили дорогу на «Салават Купере»

Поездка с работы и домой для жителей «Салават Купере» станет более комфортной: дорогу от микрорайона до Горьковского шоссе существенно расширили. Что представляет собой проект и когда будет запущено движение – в фоторепортаже «Татар-информа».

В Кировском районе Казани завершили реконструкцию автодороги по улице Осиновская. «Дорогу мы вводим в эксплуатацию буквально на днях – 14 октября планируем подписать акт ввода и запустить движение по этому объекту», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Протяженность отремонтированного участка трассы составляет всего 1,4 километра. Однако ее значение огромно – она связывает густонаселенный район «Салават Купере», который продолжает расширяться, и село Осиново с казанской транспортной артерией – Горьковским шоссе.

Количество жителей «Салават Купере» с каждым годом увеличивается. На начало года здесь насчитывалось почти 50 домов на 15 тыс. квартир. Транспортная доступность была основной проблемой для жителей этого района, они давно жаловались на длительные пробки на дороге.

Решить проблему можно было «расшив» узкое место – улицу Осиновская. К работе приступили в 2020 году, когда по заказу «Главтатдортранса» была разработана проектно-сметная документация расширения улицы от жилого комплекса до Горьковского шоссе.

Мэр Казани Ильсур Метшин еще до начала реконструкции заявлял, что предстоит масштабный объем работ. «Даже ремонт, казалось бы, небольшого, но очень важного для жителей "Салават Купере" участка дороги сопряжен с большой подготовительной работой – выносом сетей, выкупом у собственников территорий, подпадающих под зону реконструкции», – говорил он. В частности, на выкуп 19 земельных участков и строений для расширения улицы из бюджета Татарстана было направлено 128 млн рублей.

Реконструкция дороги началась в январе этого года. Рабочим понадобилось меньше года, чтобы расширить двухполосную проезжую часть до четырех полос. Причем есть и шестиполосный участок.

Левые повороты устроены только в определенных местах, поэтому ближе к «Салават Купере» построена разворотная петля.

Специалисты переустроили инженерные коммуникации, а также обустроили тротуары и остановки, установили светильники, дорожные знаки и светофоры.

Кроме того, имеется разделительное барьерное ограждение, которое позволяет избежать выезда на встречную полосу. Практически на всем протяжении автомобильной дороги возведены шумозащитные экраны. Вдоль проезжей части высажены молодые деревья.

Реконструкция проведена на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Татарстан получил по соглашению с Минстроем России в общем объеме 10,4 млрд рублей. Именно на Осиновскую было направлено 1,2 млрд рублей.

В настоящее время модернизируется и Горьковское шоссе. Оно будет шестиполосным и без светофоров. На эти работу Татарстан также получил более 3 млрд рублей в рамках бюджетного кредита. «Совершенно новый источник финансирования – бюджетные деньги, получаемые республикой для строительства в режиме “здесь и сейчас”, с последующим погашением кредита», – пояснил Фарит Ханифов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Читайте также: «Без пробок и светофоров: Горьковское шоссе станет шестиполосным».