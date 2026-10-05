Турция и Пакистан введут войска в Саудовскую Аравию после атак на Мекку и Медину

Турция и Пакистан договорились перейти к практическим шагам по выполнению обязательств в сфере коллективной обороны в рамках Мекканского оборонного пакта. Предполагается, что согласованные военные силы и средства будут оперативно развернуты на территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам заседания стратегического политико-оборонного комитета Мекканского альянса.

Экстренная встреча представителей комитета состоялась 5 октября в Эр-Рияде. Главной темой переговоров стала складывающаяся ситуация в сфере региональной безопасности, а также угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается Саудовская Аравия.

В ходе заседания стороны также приняли решение о назначении первого генерального секретаря Мекканского альянса. Им стал генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд из Пакистана. Он будет занимать этот пост в течение трех лет.

Военные силы будут развернуты в Саудовской Аравии

Участники заседания договорились не ограничиваться политическими заявлениями и перейти к выполнению достигнутых договоренностей в сфере коллективной безопасности.

«Комитет принял решение немедленно приступить к практической реализации обязательств в области коллективной обороны и принять необходимые меры для предоставления согласованных вооруженных сил и военного потенциала, а также обеспечить их оперативное развертывание на территории королевства (Саудовской Аравии - ред.) в соответствии с утвержденными договоренностями и национальным законодательством сторон, тем самым повышая боеготовность, углубляя военную интеграцию и укрепляя коллективный потенциал по противостоянию угрозам и их отражению», - говорится в заявлении по итогам заседания, текст которого привел МИД Турции.

Таким образом, Анкара и Исламабад намерены усилить взаимодействие в военной сфере и повысить готовность объединенных сил к реагированию на потенциальные угрозы. При этом развертывание военного потенциала должно осуществляться с учетом ранее достигнутых соглашений и законодательства государств — участников альянса.

Осуждение атак на Мекку и Медину

В ходе встречи представители сторон отдельно затронули вопросы безопасности священных для мусульман городов Мекки и Медины. Участники заседания выступили с категорическим осуждением попыток атак на оба города.

Кроме того, стороны осудили продолжающиеся удары по территории Саудовской Аравии, в том числе атаки на города, гражданские объекты и объекты экономической инфраструктуры.

По итогам заседания участники подтвердили намерение укреплять взаимодействие в сфере обороны и повышать общий потенциал альянса для предотвращения и отражения угроз.