Об опасности полетов в Саудовскую Аравию предупредили йеменские хуситы

Йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, призвало международные авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Саудовской Аравии. Представители движения заявили, что полеты над королевством могут представлять опасность для гражданской авиации. Соответствующее предупреждение распространил Координационный центр гуманитарных операций, связанный с хуситами. Заявление было опубликовано йеменским государственным информационным агентством SABA.

Представители центра объяснили свою позицию авиаударами Саудовской Аравии по территории Йемена. По их словам, обращение к авиаперевозчикам направлено прежде всего на предотвращение возможных угроз для пассажиров и экипажей воздушных судов.

В заявлении утверждается, что воздушное пространство Саудовской Аравии может превратиться в зону боевых действий. В связи с этим хуситы призвали авиакомпании учитывать существующие риски при планировании маршрутов.

Кроме того, представители движения заявили, что после публикации предупреждения не будут нести ответственность за возможные последствия для тех, кто продолжит использовать воздушное пространство королевства.

Ранее стало известно о вводе войск Турции и Пакистана на территорию Саудовской Аравии.