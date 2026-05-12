Художники, режиссеры и музыканты проведут лекции для участников фестиваля НУР

В дни проведения фестиваля медиаискусства НУР, с 29 по 31 мая, в лектории экстрим-парка «УРАМ» в Казани пройдут бесплатные лекции, дискуссии и артист-токи. Регистрация на образовательную программу уже открыта, сообщают организаторы мероприятия.

«Впервые образовательную программу курирует Павел Тюн – мультимедиахудожник, креативный директор Radugadesign и сооснователь медиа-арт-команды OUROBOROS. В этом году программа строится вокруг разных точек зрения на мультимедиа: свои подходы и различия в языке представят художники, режиссеры, музыканты, архитекторы, предприниматели, представители федеральных брендов, ученые и кураторы фестивалей», – говорится в сообщении.

Так, 29 мая основатель и куратор фестиваля НУР Рашид Османов, соосновательница биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина и музыкальный директор фестиваля New Star Camp Кира Кантерман расскажут, как устроен отбор в лайн-апы крупных событий.

В этот же день представитель постбиологического искусства Dasha Plesen прочитает лекцию о создании художественного стиля, не поддающегося копированию. Своим опытом в диапазоне от создания первых персонажей до коллабораций с брендами без дорожной карты поделится цифровой художник Nidgus (Ниджат Гусейнов).

Дискуссия о влиянии бэкграунда на восприятие мультимедиа состоится 30 мая. Представители студий, готовящих инсталляции на НУРе, обсудят развитие медиаискусства. В дискуссии примут участие арт-менеджер radugadesign Алиса Алейникова, художник КБДЮК Юлия Лысенкова и сооснователь СЕТАП Степан Новиков.

Шоу-лекция «Ableton против Барокко» о том, как устроено время в музыке, также пройдет 30 мая. Ее прочитает композитор, режиссер и саунд-продюсер Юра Гинзбург.

Сооснователь и креативный продюсер студии koshta.collective Евгения Афанасьева 31 мая расскажет, как собирать проекты, чтобы бренд получал желаемое, а художник не терял себя.

В этот же день будет прочитана лекция «Машина не слышит: разговор о том, как композитор и робохореограф изобретают общий язык». Тему обсудят робохореограф Дмитрий Масаидов и композитор Николай Попов.

Более подробно узнать о событиях фестиваля, зарегистрироваться на них и приобрести билеты можно на официальном сайте НУРа: nurfestival.com. Регистрация на образовательную программу необходима вне зависимости от наличия билетов на другие мероприятия фестиваля.

НУР – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиастудии formate. В этом году фестиваль состоится в Казани уже в шестой раз – с 28 по 31 мая. Его участников ждут шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.