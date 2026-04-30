Инсталляции фестиваля НУР представят на рынке в Казани и в Юрьевских пещерах

Юрьевские пещеры

Команда фестиваля медиаискусства НУР определила локации, где можно будет увидеть инсталляции с 29 по 31 мая. Впервые инсталляция будет представлена в Юрьевских пещерах, сообщили организаторы мероприятия.

«Природный объект с протяженной системой карстовых ходов и залов создаст уникальные условия для рассказа об истории света, который готовит „Сигнатура“», – говорится в сообщении.

В Казани одной из ключевых точек станет парк «Черное озеро». Элементом инсталляции здесь станет искусственный пруд.

Еще одной важной локацией окажется двор Национального музея РТ. Под открытым небом расположится интерактивная инсталляция, подчеркивающая индивидуальную красоту каждого человека.

Впервые на фестивале для инсталляции выбрали Дом актера. Здесь представят визуальный эксперимент, посвященный тому, как коммуникация между людьми может обрести физическую форму. Его подготовят новички фестиваля – THE SWAY из Южной Кореи.

После реконструкции к фестивалю также впервые присоединится Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. В обновленном здании расположится инсталляция «Механический шорох. Фантомы» от Дмитрия Масаидова и Николая Попова. На основе видеоинструкций покинувшего зал композитора четыре робота механически воспроизведут музыку.

Обновленный Московский рынок также выбран площадкой фестиваля. На его территории можно будет увидеть интерактивную инсталляцию Punching boy от radugadesign. Она основана на аттракционе-силомере – каждый удар усиливается до предела и превращается в перформативный акт.

НУР – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиа студии formate. Он проходит в Казани с 2021 года. В этом году мероприятие состоится уже в шестой раз – с 28 по 31 мая.

Программа охватит более десяти пространств по всей Казани, включая памятники ЮНЕСКО. Гостей ждет шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.