Ночная часть фестиваля НУР впервые продлится два дня и пройдет на новой площадке

Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР в 2026 году выходит на новый уровень: впервые в истории проекта музыкальная часть будет длиться два дня — 29 и 30 мая. Решение о расширении формата было принято кураторами на фоне высокого интереса аудитории, что позволило увеличить лайн-ап (список артистов) и задействовать сразу две параллельные сцены с разным характером звучания. Как обещают организаторы, обновленная площадка популярного бара «Соль», расположившаяся в ангаре рядом со знаменитым двором, обеспечит качественный звук и сохранит камерную атмосферу взаимодействия артистов и зрителей в самом центре Казани.

Программа объединит как постоянных резидентов фестиваля, так и новые имена. На данный момент подтверждено участие таких артистов, как Police in Paris, Bad Zu (live), Rambal Cochet (live), Alfij, Ivan Logos, Flüchtlink (live) и Novikov. Полный список из 24 исполнителей организаторы обещают раскрыть в середине мая. Для посещения обоих дней музыкальной программы предусмотрены билеты категорий Music Program, Mix Pass и Priority, которые уже доступны на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль НУР, организованный студией formate, пройдет в Казани в шестой раз с 28 по 31 мая 2026 года. Помимо музыкальных выступлений один из крупнейших в России независимых фестивалей медиаискусства задействует более 10 городских локаций, включая объекты ЮНЕСКО. В общую программу войдут масштабные инсталляции, образовательные сессии, шоу-открытие и международный конкурс маппинг-шоу.