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Культура 2 апреля 2025 17:00

Храм-памятник на Казанке будет сдан в этом году

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Храм-памятник на Казанке будет сдан в этом году
Храм-памятник на Казанке в 2024 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задачи поставлены, храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке будет сдан в этом году. Об этом заявил в разговоре с «Татар-информом» глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Будет приспособлена территория, мостовой переход, автобусная стоянка, локально будет реконструирована Кировская дамба – для того чтобы обеспечить поток туристов и паломников, которые очень хотят посетить этот объект», – рассказал собеседник агентства.

Председатель комитета отметил, что работа по объекту культурного наследия идет в «диалоге с Москвой». На его реставрацию из бюджета Российской Федерации было выделено 149 млн рублей, столько же поступило из бюджета Татарстана.

О том, как проходит реставрация комплекса Богородицкого монастыря, будет ли проводиться реновация Закабанной мечети и других планах комитета Иван Гущин рассказал в интервью «Татар-информу».

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#Иван Гущин #храм-памятник на Казанке #комитет по охране объектов культурного наследия
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