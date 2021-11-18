Хозяйство в Елабужском районе увеличит поголовье благородных оленей и площадь вольеров

Хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе Татарстане увеличит поголовье благородных и пятнистых оленей до 1 тысячи, а площадь вольеров — до 400 га. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава муниципалитета Рустем Нуриев.

На сегодняшний день поголовье благородных животных составляет 650 особей. Также здесь обитают пятнистые олени и лани.

«ООО „Вятский берег“ с прошлого года занимается разведением европейских благородных оленей, поголовье которых в настоящее время составляет 650 голов. В хозяйстве проведена огромная работа по строительству вольеров, территория сегодня занимает — 280 га, заготовлена кормовая база. На перспективу планируется довести поголовье животных в данном хозяйстве до 1000 голов, а территорию вольеров планируют довести до 400 га», — отметил градоначальник.

В конце весны этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Елабужский район посетил оленеводческое хозяйство, ознакомился с условиями содержания животных и планами по привлечению туристов.