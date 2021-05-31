Рустам Минниханов в Елабужском районе посетил оленеводческое хозяйство «Вятский берег»

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Елабужский район посетил оленеводческое хозяйство «Вятский берег», ознакомился с условиями содержания животных и планами по привлечению туристов.

Проект по созданию комплекса стартовал в прошлом году: были построены вольеры, заготовлена кормовая база. Первая партия из 160 благородных оленей поступила в декабре из Калининграда. Сейчас в хозяйстве 479 голов. Кроме благородных оленей здесь живут и пятнистые олени, лани. До 2022 года владельцы планируют увеличить поголовье до 1000 особей.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Рустаму Минниханову показали вольеры для содержания оленей, ознакомили с системой обслуживания поголовья, включающей в себя сортировку, взвешивание, вакцинацию и другие процедуры. Сейчас животные находятся в летнем вольере, зимой их перемещают на территорию фермы.

Директор комплекса «Вятский берег» Гульнира Пестерникова рассказала, что в ближайшей перспективе планируется развивать туристический кластер.

«Мы хотим создать природный парк и выпустить туда пятнистых оленей, поскольку они лучше ассимилируются в нашей природе, — рассказала Пестерникова. — Будут созданы все условия для туристов. Люди смогут приезжать сюда с семьями и наблюдать за животными в их естественной среде».

В дальнейшем подопечных фермы планируется чипировать. В электронной бирке будет зашифрована вся информация о животном: возраст, данные о прививках и др.

Фото: пресс-служба Президента РТ.