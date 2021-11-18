Мэр Елабуги: «На фоне пандемии Елабуга смогла привлечь инвестиций на 24 млрд рублей»

В Елабужском районе Татарстана наблюдается восстановление экономики: вводится новое жилье, реализуются нацпроекты, развивается сельское хозяйство и туризм. О предварительных итогах года рассказал глава муниципалитета Рустем Нуриев в интервью ИА «Татар-информ».

Рустем Нуриев: «Развитие сферы туризма является для нас приоритетным направлением»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Центром притяжения инвестиций остается ОЭЗ «Алабуга»

— Рустем Мидхатович, как вы оцениваете работу экономической отрасли района по итогам девяти месяцев 2021 года?

— Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, на сегодняшний день в Елабужском районе наблюдается восстановление экономики. Об этом свидетельствует рост макроэкономических показателей. Объем валового территориального продукта в этом году оценивается на уровне 77,4 млрд рублей. В структуре ВТП наибольшую долю занимает промышленность — 60%.

Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев составил 116%. В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов республики район занимает седьмое место и пятое место по объему отгруженной продукции, который за этот же период составил 133,2 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

Наибольший вклад в достижение показателя внесли предприятия района АО «Шишеджам Аутоматив Рус» (317,8%), ООО «ТН-Алабуга» (230,1%), ООО «Агрусхим-Алабуга» (226,1%), ООО «Соллерс Форд» (149%), ООО «Драйлок текнолоджиз» (126,5%), ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (125,9%), АО «ПО «ЕлАЗ» (118,7%), ООО «Хаят Кимья» (117,8%), ООО «Данафлекс-Алабуга» (115,9%), ООО «Роквул-Волга» (109,8%).

О восстановлении экономики свидетельствуют также положительная динамика в сфере инвестиций. Доля Елабужского района в основной капитал в общем объеме инвестиционных поступлений республики составила 4%. По оценке 2021 года объем инвестиций в целом по району составит 23,9 млрд рублей.

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, на сегодняшний день в Елабужском районе наблюдается восстановление экономики Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

— Какие из предприятий вносят основной вклад в экономику муниципалитета?

— Несомненно, центром притяжения инвестиций является ОЭЗ «Алабуга». В мае текущего года состоялась торжественная церемония открытия производства автомобилей Aurus Senat производственной мощностью до 5 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиционных вложений составил 5,5 млрд рублей.

В марте компания Kastamonu запустила новую, уже третью по счету, линию по производству ламината.

Компания «Татпластик» выкупила завод «Интерскол», где будет организована линия по производству пластмассовых изделий бытового назначения. Инвестиции составили 260 млн рублей.

«Белая Дача Алабуга» реализует проект автоматизации ручных процессов, модернизацию производственных линий на сумму 140 млн рублей.

Компания «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» планирует осуществить расширение производства. Сумма вложений составит 332,7 млн рублей. Начало работ запланирован на конец 2022 года.

В этом году ОЭЗ «Алабуга» заключены соглашения с новыми компаниями. Среди них — компания «РариТЭК СПГ» по производству сжиженного природного газа с объемом инвестиций 800 млн рублей и созданием 38 рабочих мест. Начало строительства запланировано на 2022 год.

Предприятие «Аконит-Алабуга» запустит проект по производству металлических конструкций объемом 4,8 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составил 767 млн рублей, будет создано 103 рабочих места.

Центром притяжения инвестиций является ОЭЗ «Алабуга» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Компания «Сибтрак» предполагает производство специализированных грузовых транспортных средств. Объем инвестиционных вложений в проект составит 1,9 млрд рублей, будет создано 122 рабочих места.

С «Хухтамаки Файбер Алабуга» подписано соглашение по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна. Производственная мощность проекта — 130 млн упаковок в год. Объем частных инвестиций составит 1,4 млрд рублей, будет создано 35 рабочих мест.

На стадии заключения соглашения находится второй проект компании «Данафлекс-Алабуга» — это производство пленки для перерабатываемой упаковки — от компании «Данафлекс». Планируемый объем производства — 50 тысяч тонн. Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей, дополнительно будет создано 230 рабочих мест.

— Какие предприятия города наряду с развитием ОЭЗ «Алабуга» продолжают наращивать эффективность производства?

— В связи с улучшением ситуации в добывающих отраслях ПО «ЕлАЗ» до конца года прогнозирует увеличение заказов по спецтехнике для нефтегазодобывающих компаний, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Выручка за 9 месяцев текущего года составила более 2 млрд рублей.

Основным вектором развития компании «Эссен Продакшн АГ» на текущий год является расширение соусного производства, вложения составили 1,4 млрд рублей, трудоустроено 10 человек.

Предприятие «Елабуга УкупрПласт» разработало проект строительства и организации участка по производству викельного кольца для металлических закаточных крышек. Стоимость проекта составит 138,4 млн рублей; «Алабуга Соте» планирует произвести модернизацию производства на сумму 120 млн рублей.

Предприятие «Елабуга УкупрПласт» разработало проект строительства и организации участка по производству викельного кольца для металлических закаточных крышек Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

В августе текущего года состоялось открытие завода «Автотехникс» по производству асфальтобетонных смесей для дорожно-строительной отрасли Елабужского района, ОЭЗ «Алабуга» и ближайших районов. Производственная мощность предприятия составляет 50 тыс. тонн асфальтобетонной смеси в год. Сумма инвестиций составила 90 млн рублей.

Компания «Татцемент» реализует проект по строительству мультимодульного комплекса для доставки, хранения и отгрузки инертных материалов в деревню Котловка. Стоимость проекта составляет 150 млн рублей. Предприятие «Индел» совместно с китайскими инвесторами планирует организовать производство компаундов и пластиков. Основными потребителями продукции станут предприятия «КАМАЗ», Haier и «Медея». На данный момент приобретено 6,5 тыс. квадратных метров производственных площадей, для осуществления деятельности законтрактовано технологическое оборудование и ведутся работы по реконструкции объекта.

— Реализуют ли предприятиями города совместные проекты с резидентами ОЭЗ «Алабуга»?

— Да. Так, компания «Данафлекс» совместно с «Эссен Продакшн» осуществляют тест-проект по производству инновационной упаковки. Она уже используется в тестовом режиме для джемов под брендом «Махеевъ». В дальнейшем экологичная упаковка «Данафлекс» будет использоваться при изготовлении майонезов, кетчупов и соусов.

Елабужский мясоконсервный комбинат и «АйДжиЭсАгро» также реализуют совместный проект по производству консервной продукции. Уже выпущена тестовая версия продукта — консервы «Гречка с грибами».

В августе открылся завод «Автотехникс» по производству асфальтобетонных смесей для дорожно-строительной отрасли Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

«Камский бекон» и «Аммоний Агротехнологии» построят животноводческие комплексы

— Промышленное производство является доминирующим направлением развития экономики района. Уделяется ли внимание развитию сельского хозяйства и сельских территорий?

— Несомненно. В прошлом году в район был привлечен новый крупный инвестор ООО «Мир», который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов. Благодаря этому поголовье коров в районе по сравнению с прошлым годом выросло на 34%, удои молока — на 56%.

На сегодняшний день поголовье крупнорогатого скота в хозяйстве составляет 1,1 тыс. голов, из них 928 дойного стада.

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями и нехваткой кормов в текущем году, строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1100 голов перенесено на 2022 год.

В КФХ «Светлая долина» на данный момент идет строительство животноводческого комплекса на 600 голов, которое планируется завершить до ноября текущего года. Из местного бюджета на софинансирование проекта выделено 10 млн рублей.

Фермер Ильфар Ямалетдинов по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» получил грант в размере 26,4 млн рублей на строительство молочной фермы на 190 племенных нетелей и шесть единиц сельскохозяйственной техники и доильной установки. Общий объем инвестиций проекта составит более 49 млн рублей.

ООО «Вятский берег» с 2020 года занимается разведением европейских благородных оленей, поголовье которых в настоящее время составляет 650 голов. В хозяйстве проведена огромная работа по строительству вольеров (территория сегодня занимает 280 га), заготовлена кормовая база. На перспективу планируется довести поголовье животных в данном хозяйстве до 1 тыс. голов, а территорию вольеров планируют довести до 400 га.

Поголовье коров в районе по сравнению с прошлым годом выросло на 34%, удои молока — на 56% Фото: архив ИА «Татар-информ»

Еще одним инвестором стало предприятие «Аммоний Агротехнологии», которое в текущем году приобрело 6 тыс. гектар земель. В перспективе предприятие будет обрабатывать 15 тыс. гектаров, в 2022 году планируется проектирование животноводческого комплекса на 2,5 тыс. голов молочного стада.

Также достигнута договоренность с компанией «Камский Бекон» о реализации проекта строительства животноводческого комплекса по производству мяса КРС на территории Елабужского района.

По программе строительства мини-ферм 11 владельцев личных подсобных хозяйств подали заявку на возмещение части затрат и получат субсидии на сумму 3,8 млн рублей из республиканского бюджета. В рамках софинансирования из местного бюджета дополнительно выделяются средства в сумме 50 тыс. рублей каждому участнику. Хочу отметить, что в 2020 году заявок не было.

— Одним из важнейших аспектов развития сельского хозяйства являются неиспользуемые (необрабатываемые) земли сельскохозяйственного назначения. Как в районе обстоят дела с данным вопросом?

— В текущем году в районе выявлено 15 496 га неиспользуемых земель, из общей площади которых к вводу в оборот остается 9014 га земель, из них обработано в этом году 2280 га. Оставшаяся площадь 6734 га неиспользуемых земель находится на стадии оформления и регистрации права инвесторами и к концу будущего года будет введена в оборот.

Владельцами 1034 га станет ООО «МИР», 5695 га будет принадлежать ООО «Аммоний Агротехнологии».

На данный момент нерешенными вопросами остаются собственники земельных участков, находящихся вне Республики Татарстан (Краснодар — 819 га и Самара — 1100 га).

6734 га неиспользуемых земель находится на стадии оформления и регистрации права инвесторами и к концу будущего года будет введена в оборот Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Елабужские предприниматели активно переходят на торговлю в маркетплейсах

— Прошлый год был сложным для бизнеса, какие показатели в этом году наблюдаются в сфере предпринимательства?

— Благодаря государственной поддержке на текущий момент наблюдается положительная динамика в развитии предпринимательства. Важную роль при этом играет биржевая площадка Республиканского маркетингового центра. По количеству республиканских поставщиков, получивших выручку в маркетинговом центре, Елабужский муниципальный район входит в десятку лидеров.

За 9 месяцев текущего года 64 предпринимателя района получили выручку в маркетинговом центре на общую сумму 407,7 млн рублей. Есть и пути улучшения результатов в части показателя закупок небюджетных заказчиков, исполнение которого составляет 5% по стоимости и 10% от плана. Также в районе проводится работа в части размещения тарифорегулируемыми организациями заказов на ресурсах маркетингового центра.

В условиях пандемии широкое развитие получила электронная торговля, служба доставки продукции до потребителя. В городе широко представлена сеть пунктов выдачи заказов Ozon, Wildberries, KazanExpress. Елабужские предприниматели активно переходят на торговлю в маркетплейсах.

Предпринимателями совместно с муниципалитетом принято решение о принятии программы на ближайшие 5 лет по приведению в современное состояние фасадов зданий. Совместно разрабатывается дизайн-проект и определяются сроки его реализации. На данный момент подписано 10 соглашений о намерениях с собственниками существующих торговых объектов.

Отмечу, что на 29 октября текущего года в Елабужском районе зарегистрирован 379 безработный (на начало года — 1250 человек). Муниципалитет осуществляет обучение для безработных граждан среди востребованных направлений. Подбор работников осуществляется и в рамках ярмарок вакансий, выездных ярмарок вакансий за пределами города и республики.

Средняя заработная плата в Елабужском районе по крупному и среднему бизнесу на 1 августа составила 48,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года в городе и районе введено 54,7 тыс. квадратных метров жилья при плане 60 тыс. квадратных метров Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

В Елабуге закрыт вопрос «обманутых дольщиков»

— Одним из показателей социально-экономического развития территории является ввод жилья. Остаются ли сегодня в Елабуге вопросы по «проблемному» жилью? Какие планы по строительству? Как будут выглядеть новые здания?

— За 9 месяцев текущего года в городе и районе введено 54,7 тыс. квадратных метров жилья при плане 60 тыс. квадратных метров.

Наконец-то закрыли вопрос «обманутых дольщиков»: строительство дома с их участием на ул. Тысячелетия началось еще в 2016 году, и только спустя пять лет 24 семьи получили ключи от своих квартир. Завершение строительства проблемного дома стало возможным благодаря помощи республики и федерального центра.

В апреле 2021 года между Елабужским районом и строительной компанией «Домкор» было подписано соглашение, в рамках которого рядом с полилингвальной школой «Адымнар-Алабуга» будет построен микрорайон «Адымнар» на шесть многоквартирных домов общей площадью 60 тыс. квадратных метров.

Хочу отметить, что дизайн фасадов и внутренняя отделка зданий будет существенно отличаться от всех ранее реализованных проектов этой компании. Строительство первого дома началось уже в этом году. Завершение строительства запланировано на 2022 год.

Еще один проект по строительству жилого комплекса реализует ОЭЗ «Алабуга».

«Алабуга Девелопмент» выбрано генеральным проектировщиком нового многофункционального комплекса, который будет расположен вблизи коттеджного поселка «Три Медведя». Будущее здание представляет собой пирамидальную форму высотой до 70 метров и будет состоять из 18 этажей. Общая площадь застройки — 50 тыс. квадратных метров.

В рамках республиканского проекта «Наш двор» в 2021 году благоустроена 31 дворовая территория Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

Ситуацию с вандализмом в парках удалось переломить

— Как обстоят дела по благоустройству дворовых территорий и созданию парков? Имеется ли в Елабуге проблема с вандализмом? Если да, то удается ли ее решить и каким образом?

— Наряду с жилищным строительством мы продолжаем работу по благоустройству дворовых территорий и созданию современных общественных пространств. В рамках республиканского проекта «Наш двор» в 2021 году благоустроена 31 дворовая территория.

В сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства реализуется проект по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на общую сумму 492,65 млн рублей.

По программе «Формирование комфортной городской среды» был создан

новый «Георгиевский парк», который стал еще одним излюбленным местом отдыха горожан.

В районе уделяется особое внимание сохранности парков и скверов, общественных пространств Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

Отмечу, что это самый густонаселенный район города, в котором до нынешнего времени не было рекреационных зон. На благоустройство парка затрачено 64,3 млн рублей. В создании общественного пространства участвовали и сами елабужане.

Конечно, в районе уделяется особое внимание сохранности парков и скверов, общественных пространств. В этих целях муниципальные службы стали более активно применять материалы видеофиксации с камер, установленных по программе «Безопасный город». При изучении видеоматериалов выявляются факты намеренной порчи имущества, которую совершают школьники.

По данным инцидентам идет активная работа с директорами и классными руководителями учеников, уличенных в вандализме. Кроме этого, коллективы учащихся данных школ еженедельно привлекаются к акции «Чистый город», в рамках которой ученики приводят территории парков в порядок. Также для детей организуются проводятся экскурсии, на которых они знакомятся с историей создания парка, особенностях проекта и его обустройстве. Такая системная работа позволила переломить ситуацию с вандализмом: число случаев порчи имущества стало гораздо меньше. Данная практика будет применяться нами и впредь.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

— Какие национальные проекты реализуются в Елабуге?

— Несмотря на сложный период, продолжается реализация программы национального проекта «Культура», идет строительство Центра культурного развития, которое завершится в 2022 году. Общий объем финансирования составит 218 млн рублей.

Также в городе продолжается реконструкция уличного освещения. На замену столбов освещения и прокладку кабеля под землей направлено из местного бюджета и дорожного фонда около 30 млн рублей и 80 млн рублей средств «Сетевой компании». В этом году приведены в надлежащий вид ул. Строителей, ул. Московская, пр. Мира и пр. Нефтяников.

Поселения района также принимают активное участие в благоустройстве своих территорий. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» подано 7 заявок на сумму более 14 млн рублей. Эти денежные средства направлены на строительство спортивных площадок и тротуаров.

На средства самообложения проведена работа по щебенению, ямочному ремонту и благоустройству дорог сельской местности. Было собрано более 16 млн рублей, это на 6 млн рублей больше прошлогоднего показателя.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

За три августовских дня Елабугу посетило 170 тысяч туристов

— Рустем Мидхатович, Елабуга считается одним из центров культурной жизни Татарстана. Расскажите, какая работа проводится по развитию туризма.

— Развитие сферы туризма является для нас приоритетным направлением. В феврале текущего года в Елабужском государственном музее-заповеднике состоялось торжественное открытие Галереи редких коллекций.

В мае завершились ремонтно-реставрационные работы Дома-музея Ивана Шишкина. Общий объем финансирования составил около 28 млн рублей из бюджета республики.

Елабуга стала вторым городом в Татарстане после Казани, где проводится фестиваль «Том Сойер Фест». Его цель — восстановление исторической среды силами волонтеров и спонсоров. В рамках елабужского фестиваля ведется ремонт деревянного дома по улице Спасская.

После годового перерыва мы возобновили проведение традиционных событийных мероприятий, которых с нетерпением ждут елабужане и гости нашего города.

Так, в июле состоялся III Международный фестиваль Бориса Березовского, участие в котором приняли более 200 музыкантов, вокалистов и педагогов по вокалу. За четыре дня зрителями фестиваля, по самым скромным подсчетам, стали около 26 тыс. человек.

В начале августа в Елабуге прошли XIV Всероссийская Спасская ярмарка, Всероссийский фестиваль колокольного звона и проект «Мастеровой двор города Елабуги». В общей сложности ярмарку посетили 1,5 тыс. участников. А в течение трех дней наш город посетили около 170 тысяч человек.

В начале августа в Елабуге прошла XIV Всероссийская Спасская ярмарка Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

— 2021 год проходит в Татарстане под эгидой Года родных языков и народного единства. Как в Елабуге реализуется этот год, какие мероприятия организованы?

— Для нас очень важно иметь возможность говорить и воспитывать детей, сохраняя национальные традиции. В дошкольных учреждениях Елабужского района 624 ребенка (33,3%) обучаются и воспитываются на татарском языке, что на 18% больше показателя прошлого года.

Из 23 школ района в пяти обучение осуществляется на татарском языке. Охват детей составляет 40,5%, или 1,6 тыс. детей. Рост к предыдущему году составил 12,5%.

В рамках мероприятий Года родных языков реализуется проект «От полилингвальной школы до полилингвальной Елабуги». В Летнюю программу выходных дней в парках и скверах включены публичные занятия по изучению родных языков. В образовательных учреждениях района ведется целенаправленная работа по межрегиональному сотрудничеству.

Для обеспечения доступности образования для учеников сельских школ выделен грант главы победителям проекта «Мобильный учитель». В этом году двум учителям узкопрофильных предметов были вручены ключи от автомобилей «Лада Гранта».

В этом году двум учителям узкопрофильных предметов были вручены ключи от автомобилей «Лада Гранта» Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района

Успешно реализуется образовательный проект по подготовке нового поколения инженеров и технопредпринимателей. На базе ОЭЗ ведет свою деятельность образовательный комплекс «Алабуга Политех», в котором 400 детей обучаются наиболее востребованным профессиям для современных производств.

Также, что касается образования, в целях повышения престижа рабочих и инженерных профессий второй год подряд в Елабуге проводится региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В 2021 году соревнования организованы по 26 номинациям (ранее их было девять), которые разделены по отраслям: «промышленность», «транспорт и логистика», «общественное питание», «сельское хозяйство». В соревнованиях приняли участие 124 работника с 34 предприятий Елабужского района, Набережных Челнов, а также из Республики Удмуртия.

После успешного проведения конкурсов в муниципалитете совместно с министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым было принято решение о проведении в Елабуге конкурса республиканского уровня. Предполагается проведение соревнований по 20 номинациям с привлечением 1 тыс. участников со всех городов Татарстана.