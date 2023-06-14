Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани в одном из домов на Чехова случился пожар
В одном из домов в центре Казани случился пожар, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Пожар произошел в доме на улице Чехова. Это пятиэтажный жилой дом, на первом этаже которого находится отдел по вопросам миграции.
Как сообщают пользователи социальных сетей, пожар произошел в квартире на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу здания.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило в 18.35. Возгорание произошло на кровле пятиэтажного жилого дома № 8/2 на улице Чехова. Подразделения Казанского гарнизона работают по 2 номеру вызова. Пострадавших нет.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокурор Казани Олег Дроздов выехал на место происшествия для контроля действий экстренных служб.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа