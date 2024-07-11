«Хотите, чтобы дроны над вами летали?»: мать о том, почему сын ушел на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.

Семья Нагимовых отправляет помощь бойцам с начала специальной военной операции. Фаниза Нагимова вместе с мужем изготавливает душистый чай, сытный суп, согревающие окопные свечи и многое другое. Позже супругам решили помочь их соседи. Мини-цех по производству домашней еды развернули прямо в квартире. А тема спецоперации Фанизу Нагимову не обошла стороной и по другой причине. Ее сын подписал контракт на военную службу.

Сын Фанизы Нагимовой ушел на СВО в июне 2023 года. По словам матери, это было твердое решение. Отговаривать его было бесполезно.

«Сын пошел по контракту. Конечно, отговаривала, не хотела, чтобы туда уходил. Но он сказал мне четко: „Хотите, чтобы дроны над вами летали? Мы все уйдем, никто не пойдет защищать. Я пойду, и не хочу, чтобы мои дети там оказались“. Гордость то, что он не бросил Родину. У него два сына. Один уже отслужил армию, второй уже в армию собирается. В поисковом отряде, с поисковым отрядом ходит», — рассказала челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.

Фаниза говорит, что у него очень много друзей, которые помогают. «Они за 500 тысяч купили ему „Гарпию“ — купол так называется. Он защищает жизни многих солдат. Он в радиусе где-то двух километров не дает подлетать дронам. Так что я горжусь не только им, я горжусь его друзьями. Постоянно посылки посылают. Я даже не посылаю, потому что он мне говорит: „Мама, мне ничего не надо“», — добавила волонтер.

Сначала Фаниза Нагимова вместе с супругом покупала продукты питания и через пункты сбора отправляли их. Затем уже начали сами готовить супы и чаи.

«Мы изготавливаем где-то около 16 видов супа. Мы сразу говорим, ребята, когда отписываются нам или присылают нам аудио: „Ой, нам гороховый суп зашел. Зачетный суп такой“. И мы стараемся готовить уже тот суп. А так мы готовим щи с ламинарией, с ботвой свекольной. Борщи у нас четырех видов. Рассольник хорошо тоже идет. Они любят его. Харчо, солянку особенно уважают. Витаминный суп сейчас начнем готовить. Болгарские перцы начнет население приносить. Вообще благодарность большая населению. Откликается, кто как может», — сказала активистка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.

По словам челнинки, чайные напитки солдатам тоже очень нравятся, поэтому они стали заниматься чаями. Сначала сами попробовали, потом спросили у ребят.

«Медовый крем вместе с чаями посылаем. По сравнению с магазинным наш очень вкусный. Натуральный. Мы мед взбиваем до состояния такой воздушности. Люди приносят ягоды свежие. Ягоды протираем через терку, чтобы не было семечек крупных, и смешиваем с этим крем-медом», — пояснила горожанка.

Незаменимые помощники у Фанизы Нагимовой — это ее соседи и муж.

«Они там воюют, а я тут буду лежать что ли? Там наши дети, внуки. Им же надо горячее что-то. Раньше были полевые кухни. Сейчас нет таких. Им приходится самим готовить. А вы попробуйте суп приготовить за два часа. А тут можно быстренько за 20 минут приготовить их, хороший суп. Кстати, каждый попробовали мы сами», — поделился волонтер Фанис Мустафин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.

Активистка Лилия Мухаметгалеева — многодетная мама, у нее четверо детей.

«Я все равно нахожу время помогать Фанизе апе для наших ребят, которые на сегодняшний день там служат, и благодаря им мои дети спят и гуляют спокойно. Хочется выразить огромную благодарность родителям бойцов. Нам приносят картошку, чеснок, лук — много всего, зелени много. Я их очищаю с детками. Мы их нарезаем и отправляем дальше. Там их сушат и приносят обратно Фанизе апе», — пояснила волонтер.

Волонтеры уверены, что военнослужащие обязательно вернутся домой с победой. А они им будут помогать столько, сколько нужно.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.

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