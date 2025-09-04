«Хотим устроить быт и уют»: волонтеры в Актаныше собирают гуманитарную помощь для СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В молодежном центре «Яшьлек» в Актаныше кипит работа, не затихая ни на минуту. Здесь волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе» организовали круглосуточный штаб по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих.

Участник СВО и ветеран боевых действий Ильсур Закиев знает о нуждах фронта не понаслышке. Сам видевший атаки дронов, он подчеркивает: помощь нужна здесь и сейчас.

«Сейчас в зоне спецоперации идут сплошные дожди. Ребятам критически необходима теплая одежда, свечи, строительные материалы. Но важна не только материальная, но и духовная поддержка. Каждое письмо, детский рисунок, ящик с надписями от земляков из Актаныша дает им силы понимать, что о них помнят и их ждут», – говорит Ильсур.

Он от имени всех бойцов выразил огромную благодарность жителям района и других городов за непрерывную поддержку. «Чтобы мы жили под ясным небом, воины борются с неонацизмом. Наш долг – с уважением и максимальной отдачей помогать живым», – добавил ветеран.

Чтобы избежать путаницы и обеспечить адресность, фонд «Мы вместе» призывает направлять грузы в официальный пункт сбора в «Яшьлек». Волонтеры показывают подробные отчеты о каждой отправке.

Руководитель фонда Лилия Гикрамина вместе с братом Ленаром скоро отправятся в Курскую область. «Ребят там осталось немного, среди них и наши земляки из Актаныша: Илгиз абый, Айнур, Артем, Алмаз. Они запрашивают дроны, тепловые пушки – в землянках сейчас очень холодно и сыро», – делится Лилия.

Логистика выстроена максимально эффективно: фонд грузит помощь на попутные военные КАМАЗы, возвращающиеся из Донецка. На этих же машинах отправляются маскировочные сети, изготовленные в Центре детского творчества, для прикрытия техники и позиций операторов БПЛА.

Волонтеры собирают и личное снаряжение: гигиенические наборы, «сухой душ», сухпайки. Женщины коллективно нарезают и сушат лапшу, варят и сушат гречку – полуфабрикаты готовятся за 5–8 минут в горячей воде, что незаменимо на передовой.

Каждый житель помогает, как может. Айгуль Маликова из села Тыннамасово отправила на фронт мотоцикл своего сына. Ветеран Чечни Айнур Касымов осмотрел и отремонтировал транспортное средство. Теперь мотоцикл отправился в Донецк в составе гуманитарного груза.

О значении помощи рассказал водитель с позывным Татарин, заведующий складом в 1232-м полку Евгений.

«Вся гуманитарка проходит через мой склад, я сразу распределяю ее по подразделениям. Сейчас остро нужны стройматериалы: мы продвигаемся вперед, укрепляем позиции. То, что отправляет фонд, даже не заезжает на склад – сразу идет на стройплощадку. Хотим устроить быт и уют, чтобы ребята не жили на земле, в грязи. Столы, шкафы, кровати, полы – все делаем сами. Ребята этому несказанно рады», – говорит он.

Евгений сам служил на Украине с 2014 года, был мобилизован в 2022 году, получил ранение в ногу, вернулся домой, но снова отправился на фронт. «Очень необходима помощь», – отмечает мужчина.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

