«Хотим передать уникальный опыт»: глава департамента госслужбы при Раисе РТ о «Батырлар»

Руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов рассказал о масштабном образовательном проекте «Батырлар. Герои Татарстана».

Обучение по программе профессиональной переподготовки позволит ветеранам СВО получить диплом о новой квалификации, а также необходимые знания, навыки для работы в органах государственной власти, местного самоуправления, иных организациях госсектора. Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ подготовлена программа, состоящая из очных модулей, дистанционных занятий и работы с наставниками проекта.

«Три дня назад участники программы приступили к дистанционному модулю своего обучения. Специально для этого была разработана платформа, на которой ветераны СВО проходят специализированные курсы. Участники начали получать знания об истории государственного и муниципального управления России, главных геополитических трендах современности, а также актуальные навыки в области психологии, саморегуляции, коммуникации, системного мышления, эффективной работы в команде», – поделился Белов.

Первый очный модуль обучения стартует 8 сентября. Он будет посвящен системе государственного и муниципального управления. Важную роль в профессиональном развитии участников обучения сыграют наставники проекта из числа глав муниципальных районов, руководителей министерств и ведомств.

«Цель наставничества – передавать уникальный управленческий опыт и всемерно помогать ветеранам СВО в освоении программы обучения. Они будут регулярно встречаться с наставниками, участвовать в совещаниях, приеме граждан, отраслевых и районных публичных мероприятиях. Кроме того, наставниками будут организованы стажировки слушателей в органах власти и на предприятиях», – рассказал Александр Белов.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.