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СВО 11 марта 2025 09:55

Больше тысячи бойцов СВО подали заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана»

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Больше тысячи бойцов СВО подали заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана»
© «Татар-информ»

Заявку на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» подал 1061 участник спецоперации.

Успешно прошедших отбор кандидатов ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета.

В проекте могут принять участие как ветераны, так и участники СВО. Заявки принимаются до 30 марта.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах жизни в Татарстане.

Подробный материал о том, как будет проходить процесс обучения, читайте по ссылке.

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#помощь участникам СВО #СВО #спецоперация #Батырлар. Герои Татарстана
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