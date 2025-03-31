На первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» подали 1604 заявки

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Первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» завершился вчера. Заявки участников принимались с 18 февраля по 30 марта 2025 года. Зарегистрированные участники заполнили анкеты и написали эссе.

Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель Общественного совета республиканской программы Асгат Сафаров отметил высокий интерес к участию в программе «Батырлар. Герои Татарстана» среди ветеранов и действующих участников СВО.

Всего подано 1604 заявки. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов, которые планируют связать свое будущее с Республикой Татарстан.

Среди подавших заявки в программу 79 человек удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых заданий в зоне СВО.

Второй этап пройдет с 2 по 5 апреля в форме онлайн-тестирования. Для успешно прошедших тестирование следующим этапом станет собеседование. Кандидаты, которые продемонстрируют самые высокие результаты, продолжат обучение по программе профессиональной переподготовки.

Кроме того, за участниками планируется закрепление персональных наставников, в том числе из числа руководителей органов власти Республики Татарстан.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Цель программы – формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.