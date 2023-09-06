Гостиница у Казанки, зал с органом и выпуск спорт-каров: на что Татарстан привлек 43 млрд

На Инвестиционном совете Татарстана под руководством Рустама Минниханова сегодня одобрили 9 проектов

Фото: rais.tatarstan.ru

Инвестиции за полгода составили 385 млрд рублей

Общий объем заявленных инвестиций по проектам – 43,4 млрд рублей, сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина по итогам совещания.

«По рабочим местам – это около 3 тысяч, однако инвесторы, как правило, заявляют меньшее количество, чем получается по итогу», – добавила глава АИР РТ.

По ее словам, в целом, за шесть месяцев этого года общий объем инвестиционных вложений в Татарстан составил 385 млрд рублей – это на 16% больше, чем в первой половине прошлого года.

Она отметила, что частные инвестиции в этот период составили 327 млрд рублей – на 10% больше, чем годом ранее. «С учетом политической и экономической ситуации, в которой мы находимся, это очень хорошие цифры», – отметила Минуллина.

Она добавила, что инвестиционную привлекательность стимулируют финансовые меры поддержки предпринимателей, а также механизм гарантированного сбыта.

Талия Минуллина сообщила, что общий объем заявленных инвестиций по проектам – 43,4 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Гостиничный комплекс за 29 млрд рублей

Самым крупным проектом, как по инвестициям, так и по объемам строительства, заявлен многофункциональный комплекс с конгресс-центром на территории набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима. Инвестиции в него составят 28,7 млрд рублей.

Возведением комплекса займется группа компаний KravtGroup, которая уже построила гостиницу около Международного аэропорта «Казань», а сейчас заканчивает возведение отеля в Иннополисе.

По словам генерального директора KravtGroup Валерия Кравцуна, в состав комплекса войдут: гостиница категории «Люкс», торговый центр, детский сад и офисы класса А+. Общая площадь помещений составит около 300 тыс. квадратных метров. Также, на территории комплекса появится около 20 различных ресторанов.

Возведением комплекса займется группа компаний KravtGroup, которая уже построила гостиницу около Международного аэропорта «Казань» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень хороший проект, нужный для города. Это будет неким нашим Москва-сити», – прокомментировал Рустам Минниханов.

Кроме того, планируется озеленение и благоустройство 33 тыс. квадратных метров прилегающей территории. В рекреационной части комплекса планируется проводить общественные и развлекательные мероприятия, которые смогут одновременно посещать до 6,4 тыс. человек.

Также здесь разместят детские площадки, площадью 4,3 тыс. квадратных метров и зоны для отдыха, площадью 3,8 тыс. квадратных метров, которые будут доступны жителям и гостям города круглый год.

Киноконцертный зал в Альметьевске

Вторым по объемам инвестиций станет киноконцертный зал на 1,1 тыс. человек в Альметьевске, который планирует построить «Татнефть». Вложения составят 12,7 млрд рублей, о чем сообщил заместитель генерального директора компании Николай Глазков на заседании инвестиционного совета Татарстана.

Киноконцертный зал на 1,1 тыс. человек в Альметьевске планирует построить «Татнефть» Фото: пресс-служба АИР РТ

По его словам, концертный зал будет одним из лучших в мире по своей акустике. Сам зал будет трансформируемым практически для любых музыкальных мероприятий, а одной из главных особенностей станет расположенный здесь орган, который будет виден с улицы, благодаря панорамным окнам.

«Здесь можно будет проводить практически любые мероприятия. Сцена и оркестровая яма трансформируются и получается ровная площадка для любого события. Самое главное, что зал акустически доступен для любой музыки», – отметил замгендиректора.

Зал будет трансформируемым практически для любых музыкальных мероприятий Фото: пресс-служба АИР РТ

Помимо концертного, здесь расположатся два кинозала на 50 мест каждый, а также ресторан на 100 гостей и открытые площадки для выставочных мероприятий. Глазков также поделился, что здание разместится перед дворцом культуры «Нефтьче».

Отель в Алексеевске и база отдыха в Зеленодольске

В Алексеевском районе появится двухэтажная гостиница на 100 мест «Алекс». Представитель компании «Каминвест» отметил, что в поселке Алексеевское часто сталкиваются с проблемой размещения гостей.

В Алексеевском районе появится двухэтажная гостиница на 100 мест «Алекс» Фото: rais.tatarstan.ru

Построить новую гостиницу планируют на въезде в поселок, рядом с федеральной трассой «Казань-Оренбург», а также рядом с недавно построенным ледовым дворцом. Инвестиции составят свыше 200 млн рублей. Рустам Минниханов предложил продумать фасад здания, чтобы оно стало украшением Алексеевска.

В Зеленодольском районе появится семейная база отдыха «CampOT». Планируется возвести для этого 17 жилых домов на 65 мест, хаусбот, банный комплекс, кафе с пирсом, детские, спортивные и развлекательные площадки. Инвестиции составят 37 млн рублей.

Производство спортивной техники и бортовых платформ для автотранспорта

Компания «Альфа Моторс» намерена простроить завод по производству техники для активного отдыха и спорта в Набережных Челнах. Компания планирует выпуск электроснегоходов, внедорожных байков, спортивных автомобилей и детских багги. Инвестиции составят 108 млн рублей.

Компания «БарсАвто» в свою очередь предлагает организовать производств бортовых платформ, которые будут подходить для грузовых автомобилей МАЗ, Урал, Howo, SITRAK, Isuzu, DONGFENG, JAC, КАМАЗ.

По словам представителя компании, проект позволит российским производителям грузового автотранспорта локализовать свою продукцию, снизить долю импортных комплектующих и риски от использования иностранных решений. Вложения составят 68 млн рублей.

На инвестсовете одобрили производство оборудования для приготовления строительных смесей, а также электроники и робототехники от «НПО Группа Аванти» Фото: пресс-служба АИР РТ

Также на инвестсовете одобрили производство оборудования для приготовления строительных смесей, а также электроники и робототехники от «НПО Группа Аванти». Кроме того, одобрение получило производство эндопротезов тазобедренного сустава от компании «Анатомика».

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