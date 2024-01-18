«Яр Парк» с люкс-гостиницей и набережной построят на берегу Казанки в 2028 году

Первую очередь «Яр Парка» в столице Татарстана планируют построить в 2028 году. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии агентства.

«Конечно, ярким для города будет новый проект, который прошел инвестиционный совет в ушедшем году, — „Яр Парк“. Ввод в эксплуатацию первой очереди — уже в 2028 году», — рассказала Минуллина.

«Яр Парк» — это многофункциональный комплекс, который появится вблизи отеля «Ривьера». Планируемый объем инвестиций — 28,7 млрд рублей.

«Здесь по проекту предполагается конференц-холл на 1100 мест, 14-этажная пятизвездочная гостиница на 235 номеров, благоустроенная набережная и общественные пространства, офисные помещения класса А+», — пояснила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.

О том, что на берегу Казанки появится комплекс «Яр Парк» с люкс-гостиницей, стало известно осенью прошлого года.