Хоры, ремесла и русский фольклор: Свияжск примет духовный фестиваль

Остров-град Свияжск

Фото: пресс-служба Свияжского музея-заповедника

С 26 по 28 июля в Свияжске состоится фестиваль «Духовное единство России — послание миру». Участники и гости этого события ознакомятся с различными аспектами русской культуры с XVI по XXI век — в первую очередь речь идет о духовной и фольклорной музыке, живописи, архитектуре и ремеслах.

«Мероприятие такого масштаба впервые пройдет на территории Свияжска», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

По словам собеседницы агентства, каждый из трех дней фестиваля посвятят отдельной эпохе с характерными именно для нее особенностями.

В храмах Свияжска прозвучат духовные песнопения, выступят 12 хоров из разных регионов России. Международными гостями станут ансамбль «Канторы Рима» из Эстонии и Сербский византийский хор «Моисей Петрович» из Белграда.

На музыкальную сцену Рождественской площади выйдут фольклорные коллективы, которые изучают русскую музыкальную культуру и преподносят ее в традиционной и современной манере.

Программу первого дня фестиваля завершит выступление мэтров русского фолка Сергея Старостина и Андрея Котова в содружестве с Владимиром Волковым, контрабасистом и клавишником группы «АукцЫон». Трио представит программу «Душеполезные песни на каждый день».

Хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Ладони», в основе творчества музыкантов — песни известного гусляра Максима Гавриленко. Завершит фестиваль «Отава-Ё» — один из самых известных фолк-коллективов России, который исполнит как всеми любимые хиты, так и песни из нового альбома.

Потанцевать народные танцы и поводить хороводы вместе с фольклорными ансамблями можно будет на уличных локациях Свияжска в любой день фестиваля.

Для детей подготовлена большая специальная программа. Малыши примут участие в ремесленных мастер-классах и народных играх — лапте, горелках, городках, а также в играх на ловкость и хороводных играх.

В дни фестиваля будет работать тематическая выставка «Русская духовная певческая культура: книжные памятники и исследования». Также запланирован круглый стол «Русская духовная музыка. История и современность».

Позднее, с 16 по 18 августа, фестиваль примет Болгарский музей-заповедник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске откроется выставка Музея истории ГУЛАГа «Вещдок», а также пройдет благотворительный аукцион в пользу бездомных кошек.