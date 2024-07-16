В Свияжске пройдет благотворительный аукцион в пользу бездомных кошек

Первого августа в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится благотворительный аукцион в пользу местных бездомных животных.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева, к сожалению, недобросовестные владельцы домашних животных иногда подбрасывают в Свияжск кошек и собак, рассчитывая, что их там будут подкармливать.

Однако фактически это приводит к потере биологического баланса — на маленькой территории острова собирается излишнее количество брошенных домашних питомцев, которые порой доставляют неудобства туристам, местным жителям и друг другу, а также истребляют птиц и других диких животных.

Средства, вырученные от проведения аукциона, будут потрачены на изготовление информационных материалов, сообщающих о необходимости бережного обращения с животными, а также на учет существующих бездомных животных и создание для них безопасных условий жизни.

Лоты для аукциона безвозмездно предоставлены художниками-графиками из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Чебоксар.

Перед аукционом директор музея-заповедника Артем Силкин представит диджей-сет на патефонах, а представители приюта «Кот и пес» кратко расскажут о бездомных животных в городах.