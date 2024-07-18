В Свияжске откроется выставка Музея истории ГУЛАГа «Вещдок»

24 июля в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Вещдок: папка с эскизами». Экспозиция посвящена папке с эскизами детских игрушек, спроектированных в лагере художником Борисом Крейцером (1905–1979), который был талантливым архитектором и книжным иллюстратором.

В 1937-м художник попал под внимание НКВД. По сфабрикованному делу его приговорили к расстрелу как немецкого и японского шпиона, но он избежал казни и отправился в лагеря. Отбывал наказание в Севжелдорлаге, в городе Котлас Архангельской области, работал инженером Мостозавода.

Находясь в заключении в поселке Железнодорожный республики Коми, Крейцер по заказу НКВД создал серию эскизов игрушек. Папка с ними сейчас хранится в фондах Музея истории ГУЛАГа. Эта папка — вещдок — свидетельство того, как в тяжелейших условиях человек и художник остался собой, продолжил работать и создавать добрые вещи. На выставке, посвященной памяти Бориса Крейцера, представлены его эскизы, книги с иллюстрациями, фотографии из личного архива.

Выставки серии «Вещдок» представляют собой экспозиции Музея истории ГУЛАГа, посвященные артефактам эпохи сталинских репрессий, вещественным доказательствам человеческой стойкости и воли к жизни.

Экспозиция уже была представлена жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Екатеринбурга, Салехарда, Липецка, Великого Новгорода, Тулы, Новосибирска и ряда других городов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске пройдет благотворительный аукцион в пользу бездомных кошек.