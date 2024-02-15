«Хорошо, что слушают»: Путин иронично оценил реакцию Сунака и Шольца на его интервью

Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на оценку его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, высказанную Премьер-министром Великобритании Риши Сунак и канцлером Германии Олафом Шольцом. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

Напомним, Сунак в беседе с телеканалом Sky News назвал интервью «абсурдным», а Шольц — «смехотворным».

«Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю», — ответил Путин.

Он поблагодарил Карлсона за то, что при отказе властей Великобритании и Германии вести прямой диалог с Россией Москва может делать это через американского журналиста как через посредника.

«То, что они смотрят, слушают, хорошо. Но вот то, что они извращают то, что я говорил, это плохо. И передергивают карту. Почему? Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — сказал глава государства и отметил, что пусть покажут на записи эту фразу.

«Я говорил о другом, я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что именно представитель ФРГ, будучи тогда на посту генсека НАТО, сказал, что «ни дюйма на восток», но после случилось «пять расширений и полный обман».