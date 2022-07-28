«Хорошая предсезонка и упражнения интересные»: «Ак Барс» показал видео пляжной тренировки

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала в официальных соцсетях клуба видео с участием команды в пляжной тренировке на берегу реки Казанки недалеко от стадиона «Татнефть-Арена»

«Хорошая предсезонка и упражнения интересные», – говорится в сообщении под видеороликом.

Напомним, накануне «Ак Барс» объявил номера новичков команды, перешедших в клуб в это межсезонье. Так, вратарь Амир Мифтахов будет выступать в составе «барсов» под номером 35, защитники: Динар Хафизуллин – 3, Василий Токранов – 42, Максим Чудинов – 73, Вячеслав Войнов – 26, нападающие: Александр Радулов – 47, Станислав Галиев – 22, Кирилл Семенов – 94, Вадим Шипачев – 87.

Также ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на сравнения нынешнего состава «барсов» с командой локаутного сезона 2004/05.