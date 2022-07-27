Радулов – 47, Шипачев – 87, Войнов – 26: «Ак Барс» презентовал номера новичков клуба

Пресс-служба «Ак Барса» объявила номера новичков команды, перешедших в клуб в это межсезонье.

Так, вратарь Амир Мифтахов будет выступать в составе «барсов» под номером 35, защитники: Динар Хафизуллин – 3, Василий Токранов – 42, Максим Чудинов – 73, Вячеслав Войнов – 26, нападающие: Александр Радулов – 47, Станислав Галиев – 22, Кирилл Семенов – 94, Вадим Шипачев – 87.

Стоит также отметить, что бывший обладатель №22 Кирилл Панюков в предстоящем сезоне сыграет под №7

Напомним, что из представленного списка официально о подписании контракта не сообщалось лишь с Максимом Чудиновым, который в данный момент находится на просмотре.

Ранее казанский клуб официально объявил о возвращении из Северной Америки Александра Хованова. Отмечается, что 22-летний форвард будет выступать за фарм-клуб команды «Барс».