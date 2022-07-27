В «Ак Барсе» ответили на сравнение звездного состава с командой «барсов» сезона 2004/05

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на сравнения нынешнего состава «барсов» с командой локаутного сезона 2004/05. По словам функционера, ситуации являются абсолютно разными.

«Теперь мы каждое приобретение делали точечно. Мы понимаем, как выстраивать команду — молодых ребят, средний и более старший возраст. А в сезоне-2004/05 в «Ак Барсе» в самом деле собрались классные хоккеисты. Но между ними нужно было распределить время. Ведь все хотели играть — Лекавалье, Ричардс, Хитли, Ковалев, Ковальчук… Все — звездные бомбардиры. А большинство — две минуты. Как ты правильно расставишь этих хоккеистов высокого уровня? Поэтому внутри коллектива рождалось раздражение: «А-а, мы играем меньше, а кто-то играет больше. Теперь у нас такого нет. Каждый понимает свою роль в команде. Радулов, Галиев, Шипачев, Войнов брались под определенные задачи. А не подписывали всех сразу скопом, потому что они звезды. Так что это на сезон-2004/05 вообще не похоже», – цитирует Валиуллина «Матч ТВ».

Ранее Валиуллин рассказал, почему казанский клуб не стал бороться за подписание контракта с чешским экс-форвардом «Аризоны» Дмитрием Яшкиным.