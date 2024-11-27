«Хорошая почва для дальнейшей работы»: Хабутдинова оценила объекты Альметьевского района

Исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова посетила поселок Нижняя Мактама, где ознакомилась с ключевыми объектами социальной инфраструктуры.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, первым объектом, который посетила чиновница, стал спортивный комплекс «Девон». В ходе визита она отметила, что такие объекты способствуют формированию здорового образа жизни и активного досуга молодежи. По ее мнению, это особенно важно в условиях современного общества, где физическая активность становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

В программу визита также вошли досуговый центр «Аэронавт» и подростковый клуб «Родничок». В клубе «Родничок» предусмотрены разнообразные секции, включая тхэквондо, армрестлинг, кикбоксинг. Есть здесь и тренажерный зал для занятий общей физической подготовкой.

Кроме того, и. о. руководителя исполкома осмотрела сельский Дом культуры, где сейчас можно увидеть экспонаты, привезенные из зоны проведения специальной военной операции, в том числе шлемы, бронежилеты, гранатомет и снаряды.

Завершила свой визит Гюзель Хабутдинова в детской школе искусств №2, где обучаются 340 детей.

Кроме того, руководитель ознакомилась с благоустроенными дворовыми территориями, отремонтированными в рамках республиканской программы «Наш двор».

«У нас есть хорошая почва для дальнейшей работы. Мы должны продолжать создавать условия для здорового образа жизни, активного досуга и культурного развития не только молодежи, но и людей всех возрастов, чтобы каждый имел возможность реализовать свой потенциал и хорошо провести время», — подчеркнула Гюзель Хабутдинова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 15 ноября Альметьевск и Альметьевский район Татарстана возглавляяет экс-директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова в должности исполняющей обязанности руководителя исполнительного комитета района.