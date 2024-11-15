Новым руководителем Альметьевского района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова

Гюзель Хабутдинова

Фото: rais.tatarstan.ru

Возглавлять Альметьевск и Альметьевский район Татарстана с 15 ноября будет директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова в должности исполняющей обязанности руководителя исполнительного комитета района.

Внеочередная сессия, на которой состоялось назначение, прошла с участием руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. Он по поручению Раиса республики Рустама Минниханова представил участникам заседания кандидатуру Гюзель Хабутдиновой.

Хабутдинова сменила Тимура Нагуманова, который возглавлял город и район с 2019 года. Сегодня на внеочередной сессии районного Совета он сложил свои полномочия, депутаты проголосовали за его отставку. Также с должности ушел руководитель исполнительного комитета Айдар Каюмов.

Теперь до назначения на должность главы Хабутдиновой предстоит пройти ряд процедур, связанных с избранием в Совет Альметьевского района.

Накануне, 14 ноября, Гюзель Хабутдиновой исполнилось 55 лет. Она родилась и выросла в Альметьевске. За плечами у нее два высших образования: в 1992 году окончила Казанский государственный университет, в 2002-м — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Работать начала в 1992 году инженером в информационно-вычислительном центре «Татнефти». Затем экономистом в НГДУ «Альметьевнефть».

Карьера Хабутдиновой взлетела в 2007 году, когда она стала первым заместителем директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам. С 2017 года она руководила предприятием в статусе и.о директора, с 2019 года – полноправно.

Управляющая компания объединяла шинный бизнес «Татнефти», включая производство – «Нижнекамскшину», сбыт продукции – «Торговый дом “КАМА”».

Однако на фоне санкций компанию продали принадлежащему Правительству РТ «Татнефтехиминвест-холдингу». Предприятие сменило название на «‎Татшину», главой осталась Хабутдинова.

Фото: prav.tatarstan.ru

Гюзель Хабутдинова — заслуженный экономист Республики Татарстан. В 2020 году она победила в конкурсе «Руководитель года-2020» в номинации «За высокую конкурентоспособность».