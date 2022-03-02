«Хорошая альтернатива покупке валюты»: золотые слитки освободят от налогов

Правительство России приняло ряд решений, которые должны поддержать развитие малого и среднего бизнеса, IT-компаний, аграриев, а население освободить от уплаты НДС при покупке золота. Подробнее о новых мерах – в обзоре «Татар-информа».

О новых мерах поддержки экономики рассказал сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство субсидирует выданные в 2021 году кредиты ФОТ 3.0

О новых мерах рассказал сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина РФ.

Для поддержки бизнеса предусмотрены следующие меры:

С 10 марта и до конца года будет введен мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

Правительство субсидирует кредиты по программе ФОТ 3.0 на 6 млрд рублей. Субсидии позволят выполнить обязательства по 40 тыс. кредитных соглашений предпринимателей, заключенным в 2021 году. По программе предприниматели получили займы по ставке 3% годовых. Льготные займы должны помочь бизнесу сохранить рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате, арендным и коммунальным платежам.

Правительство продлит на полгода программу компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. На это будет выделено 500 млн рублей. Планируется полностью возместить предприятиям банковские комиссии за покупку товаров и услуг, которые люди будут приобретать с января по июнь текущего года через СБП.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей – это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт, особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платежных систем», – оценил Мишустин.

Он подчеркнул, что Правительство РФ поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, «где объявлена охота за российскими активами». «Последние новости лишь подтверждают это», – сказал Премьер.

Также будет запущен четвертый этап амнистии капиталов. К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». То есть можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты – это фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснил Мишустин.

Для предпринимателей в сфере производства и переработки сельхозпродукции действует механизм льготного кредитования. Дополнительно на эти цели будет выделено 5 млрд рублей, планируется просубсидировать более 8 тыс. ранее выданных кредитов.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль

Михаил Мишустин рассказал о поддержке отрасли информационных технологий. Он напомнил, что с прошлого года российские разработчики программного обеспечения уже получают серьезные льготы. В результате доходы IT-компаний выросли, как и число специалистов, и фонд оплаты труда.

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И, конечно, сохранить кадровый потенциал», – поручил Премьер-министр России.

Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для этого предлагаются следующие меры:

Действующие налоговые преференции будут распространены на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.

IT-компании смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.

Сотрудникам IT-компаний предоставят льготную ипотеку.

Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях.

Кроме того, будет расширена программа предоставления грантов на создание отечественных решений.

«Все это станет хорошим импульсом для нашего IT-сектора, поможет ему и дальше развиваться», – сказал Мишустин. По его словам, соответствующий указ Президента России подписан.

Премьер попросил Минцифры оперативно подготовить документы, чтобы компании «как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки».

Поставщикам лекарств и медицинских изделий предоставят особый режим работы

На заседании Кабмина был рассмотрен законопроект, который позволит Правительству более быстро и гибко реагировать на изменения. К примеру, оперативно перераспределять бюджетные деньги не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения резервного фонда.

«Это позволит направлять средства на более актуальные, неотложные расходы. Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», – уточнил Мишутин.

Будет стимулироваться создание производства лекарств, которые не имеют российских аналогов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее решать вопросы по лекарствам и медицинским изделиям.

«Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям», – сообщил Мишустин.

Также будет стимулироваться создание производства лекарств, которые не имеют российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

«Предоставим особый режим работы компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы. Если они пострадают из-за санкций, то в этом случае до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены», – заявил глава Кабмина.

Покупку драгметаллов освободят от НДС

Изменения в Налоговый кодекс России позволят Правительству РФ принимать оперативные решения и в этой сфере. В том числе – продлять сроки их уплаты. Такие же полномочия получат органы власти субъектов по региональным и местным налогам.

При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20% Фото: pixabay.com

«Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии», – отметил Мишустин.

Он сообщил, что Правительство поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта.

«При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», – подчеркнул Мишустин.

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