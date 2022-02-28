Амнистия капитала и валюта от экспортеров: власти РФ вводят пакет антизападных санкций

Правительство России разработало комплекс мер, чтобы смягчить влияние санкций на экономику страны. Часть из них — в виде повышения ключевой ставки и решения о продажи — экспортерами валюты уже введена. Как российские власти готовятся отбивать санкционную атаку — в обзоре ИА «Татар-информ».

Михаил Мишустин: «Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей»

Фото: kremlin.ru

«Сейчас важно оперативно реагировать на изменения»

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсудили дополнительные меры для стабилизации финансово-экономической ситуации.

«Санкционное давление на нашу страну растет. Каждый день США, страны Евросоюза, ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер. Как сказал Президент России, совершают недружественные действия», – сказал Мишустин.

По его словам, какие бы причины ни назывались публично, их главная цель – нанести урон по тем или иным направлениям.

«Шаги ожидаемые – иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. И в части движения денежных средств, и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих. Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения. Действовать активно, эффективно, без сбоев. Выполнять все необходимые планы», – обратился к своим заместителям Премьер-министр РФ.



Он отметил, что в выходные шли активные совещания с членами Правительства. «Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время», – анонсировал Мишустин.

Банк России поднял ключевую ставку, а экспортеры будут продавать 80% валютной выручки

Одну из мер для стабилизации ситуации применил Банк России, резко подняв ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума – 20% годовых.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», – пояснил ЦБ.

Центробанк России пояснил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

Кроме того, с сегодняшнего дня российские экспортеры будут обязаны продавать 80% валютной выручки по внешнеторговым договорам. Также были введены регуляторные послабления для банков.

«Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями реализуются меры по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкционных ограничений. Правительство совместно с Банком России отслеживает ситуацию на финансовых рынках. И при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков», – доложил на совещании в Правительстве министр финансов России Антон Силуанов.

Минфин РФ подготовил предложения о проведении более масштабной амнистии капитала, чем предлагалось в 2015, 2018 и 2019 годах. «Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом», – сказал Силуанов.

Антон Силуанов: «Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ с тем, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме» Фото: kremlin.ru

По его словам, все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные, будут исполняться в первоочередном порядке. «Ресурсы для этого есть. Мы активно взаимодействуем с субъектами Российской Федерации, с тем чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств, мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами», – отметил министр.

Правительство дополнительно поддержит научные разработки

На совещании Мишустин сообщил о расширении перечня видов научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Таким образом планируется продолжить формирование благоприятных условий для внедрения инноваций.

В перечне появилось три новых блока. В первом, посвященном индустрии будущего, сосредоточены перспективные технологии и разработки, связанные в том числе с беспилотными авиационными и космическими системами, электрокарами и беспилотным транспортом, безэкипажным судовождением, персонализированными медицинскими услугами и лекарственными средствами.

Мишустин сообщил о расширении перечня видов НИОКР, расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Во втором блоке объединены технологии, ориентированные на создание систем улучшения состояния окружающей среды, повышения энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов. Это, в частности, разработки в области утилизации отходов с выработкой электрической и тепловой энергии, создания интеллектуальных транспортных систем с применением энергосберегающих технологий, систем, генерирующих энергию на основе возобновляемых источников.

В третьем разделе представлены технологии и разработки, направленные на создание технической основы системы воздушно-космической обороны России.

Сельхозпроизводители получат новые гранты

Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства, теперь смогут получать гранты из федерального бюджета. Об этом также на совещании сообщил Михаил Мишустин.

Чтобы претендовать на получение гранта по четырем новым направлениям, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) в агропромышленном комплексе.

На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.

На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Субсидии позволят сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

В числе ожидаемых результатов – создание новых отечественных сортов семян масличных культур, улучшенных пород крупного рогатого скота, а также разработка и производство новейших кормовых добавок для животных.

Всего в 2022 году на грантовую поддержку аграрных КНТП с учетом новых направлений будет выделено более 1 млрд рублей.

«Эти меры позволят не только обеспечить потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности. Помогут быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в сельском хозяйстве», – отметил Мишустин.