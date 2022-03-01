Михаил Мишустин: «Выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране»

При Правительстве России начал работу оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики. Главная цель – поддержать развитие крупных предприятий и предпринимателей, а также стимулировать привлечение инвестиций и появление новых проектов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня провел совещание по повышению устойчивости развития российской экономики

Фото: government.ru

Собянин будет координировать поддержку экономики в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня провел совещание по повышению устойчивости развития российской экономики. «США и Евросоюз продолжают санкционное давление. Они перешли от преследования конкретных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан», – отметил глава Кабмина.

За последние годы, с учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, по поручениям Президента России Владимир Путина был принят ряд решений для развития внутреннего производства, а также выпуска импортозамещающей продукции. По словам премьера, в текущих условиях нужно активизировать имеющиеся инструменты.

Мишустин напомнил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций работает еще с 2018 года и за это время «было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций». Теперь работа комиссии переведена в режим оперативного штаба.

Одним из заместителей Михаила Мишустина стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: government.ru

Руководить работой Мишустин будет лично. Одним из заместителей стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, который будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне. Другим заместителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин – он будет координировать оперативные решения на региональном уровне.

«Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились»

Михаил Мишустин подчеркнул, что первоочередная задача – стабилизация рынков. Ранее глава государства подписал указ, который нацелен на поддержку курса рубля. В частности, компании будут продавать 80% валютной выручки, им также запрещено пополнять счета и вклады, открытые за рубежом.

Публичным акционерным обществам разрешили до конца года выкупать свои акции. «Это даст им возможность обеспечить необходимую капитализацию», – сообщил премьер.

Особое внимание будет уделено поддержке предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Системообразующим предприятиям помогут как в целом, так и точечно – тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций. При этом Мишустин заметил, что сейчас многим потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств.

Особое внимание будет уделено поддержке предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Системообразующим предприятиям помогут как в целом, так и точечно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для предпринимателей Правительство и Банк России рассматривают дополнительные меры поддержки через субсидирование и фондирование банков.

«Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились. Обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам – это нужно отдельно проконтролировать», – заявил Мишустин.

Процедуры госзакупок планируется облегчить

Премьер-министр убежден, что ограничения, которые введены против России, открывают новые возможности для инвестиций.

«Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени. И сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов», – отметил Премьер.

Эти вопросы будут отработаны вместе с бизнесом. По словам Мишустина нужно максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования. Министерство финансов также готовит предложения по амнистии капиталов.

Премьер-министр убежден, что ограничения, которые введены против России, открывают новые возможности для инвестиций Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

«Такие шаги позволят направить больше средств на реализацию новых проектов на территории нашей страны. А импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки», – подчеркнул глава Кабмина.

Структуру экономики нужно продолжать менять, чтобы еще больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая при этом долю технологичных производств.

«Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше»

Правительство в последние годы активно поддерживало локализацию, привлекая в Россию зарубежных производителей.

«Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнеров. И мы открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. Многие такие компании давно и успешно работают на нашем рынке. Они создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами. Вложили ресурсы, усилия, время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность. Наладили соответствующие логистические цепочки. Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом», – обратил внимание Мишустин.

Однако в нынешней санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением.

«Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнеров. И мы открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа Президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», – заявил Премьер.

Мишустин подчеркнул, что ситуация, связанная с различными внешними ограничениями, непростая.

«Появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать. Все решения по ним в конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях», – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что такие заседания будут проходить регулярно, чтобы в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия.